A Kisvárda Master Good II. ellen lépett pályára a DEAC a labdarúgó NB III Keleti csoportjának vasárnap délutáni mérkőzésén. A hajdúsági gárda két megnyert bajnoki után szerette volna zsinórban harmadszor is megszerezni a három pontot, erre hazai pályán nyílt lehetősége - írja a deac.hu.

Kónya lökete volt az első életjel a pályán, a 16. percben távolról lőtt, ám nem találta el a kaput. Néhány perc múlva Trencsényi törhetett volna kapura, ha nem állítják meg lesen, majd ugyancsak a debreceni csatár lövését védte a kisvárdai hálóőr. Hamar kirajzolódott, hogy a vendégek a megszervezett védekezésükben bíznak, és nem lennének szomorúak egy pont megszervezése esetén sem. Negyedóra volt hátra a szünetig, amikor Sándor Tamás tekerhetett kapura egy szabadrúgást 17 méterről, a jobblábas lövés nem sokkal ment el a léc fölött. Válaszul Ponomarenko törte el a labdát, így lövése nem okozott gondot Ratkunak. A 40. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést a Kisvárda: Simon játszott Nagy Mihályhoz, aki tiszta helyzetben kilőtte a jobb alsó sarkot. A meglehetősen álmosan játszó DEAC-nak volt honnan felpörögnie a folytatásra.

A 48. percben Czérna szabadrúgásból megduplázta a vendégek előnyét, labdájáról lemaradt Ratku a rövid saroknál. Néhány perc múlva Aranyos sérült meg, a játékos a szünetben váltotta Bényeit, de őt is le kellett cserélni, Orosz állt be helyére. Egy órája zajlott a játék, amikor Szabó Levente szabadrúgása csapódott a jobb alsó sarok felé, amit hárított a kapus. Ez volt a csatár utolsó megmozdulása a találkozón, ugyanis őt is és Trencsényit is lecserélte Sándor Tamás, a támadók helyett Kerekes és Bidzilya érkezett. Nem sokkal a cserék után Al-Sheraji lőtt alig fölé. A 68. percben Kerekes Krisztián meghálálta a bizalmat és szépített! Nyomott a DEAC és levegőben lógott az egyenlítés: a 75. percben Bidzilya fejelt közelről fölé. Azonban ahogy telt az idő, úgy tűnt egyre reménytelenebbnek a pontszerzés, végül a 89. percben megcsillant a remény! Bidzilyát terítették le a tizenhatoson belül, a büntetőt Sándor Tamás értékesítette. A hátralévő időben nem sikerült bevinnünk a harmadik találatot, ezért meg kellett elégednünk egy ponttal.