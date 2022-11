Bestrong SC–Létavértes SC’97 7–3 (6–0) – pénteken játszották

20 néző. Vezette: Muszka Z. (Tatár I., Hajdú I.).

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Hermann D. (Varga V.), Tisza T., Molnár Z., Bernáth Cs. (Kasza Á.), Katona T. (Lénárt P.), Katona Z. (Dobi N.), Papp K., Bartók P., Kincses D. Edző: Köstner Tamás.

Létavértes SC’97: Fekete S., Pető Z. (Papp S.), Kontor B., Szabó V., Bora Z. (Balla E.), Vónya P. (Szabó Zs.), Mázló D., Kolompár J., Papp Z., Újvárosi M. (Vida F.), Zurbó B. (Zurbó Cs.). Edző: Posta Sándor.

Gól: Tisza T. (3), Molnár Z., Papp K., Katona T. (2), illetve Szabó Zs. (2), Kontor B. Jók: mindenki, illetve Mázló D., Szabó Zs., Kolompár J. Ifi: 6–1.

Köstner Tamás: Sajnálatos, hogy az ítéletidő miatt sokan nem láthatták az első félidei játékunkat. Ekkor nagy kedvvel, kombinatívan, és ami a legfontosabb, eredményesen is futballoztunk. A második játékrészben jó szokásunkhoz híven odafordítottuk a másik orcánkat, ezt a produkciót már kevésbé lehet pozitívan értékelni.

Posta Sándor: Irreális időjárási viszonyok közt megérdemelten vitte el a 3 pontot a Bestrong.

DEAC Nonprofit Kft–DSC-SI 8–0 (2–0)

Vezette: Erdélyi T. (Kiss B., Farkas B.).

DEAC Nonprofit Kft.: Urbán G., Fodor T. (Ibrahim K.), Varga B., Kemecsei Cs. (Kiss M.), Kertész K. (Kovács M.), Orbán A. (Puskás B.), Virág G., Váradi L., Víg Zs., Béke T. (Tóth S.), Balogh Á. Edző: Katona László.

DSC-SI: Balogh R., Tóth Cs., Lukács Á., Gajdos A., Gál A. (Sallai J.), Nánási M. (Balogh K.), Szabó Á. (Győri J.), Bakonyi M., Szikszai A., Klement A., Székely B. Edző: Selyem Nándor.

Gól: Orbán A. (3), Kertész K., Varga B., Győri J., Puskás B., Ibrahim K.

Katona László később nyilatkozik.

Selyem Nándor később nyilatkozik.

Püspökladány LE–DASE 1–1 (1–0)

50 néző. Vezette: Varga Gy. (Forgács K., Dobos K.).

Püspökladány LE: Kunkli Z., Szabó P., Nagy B., Berde M., Simon N., Makula A. (Daróczi D.), Németh M., Danka L., Jámbor M., Fegyverneki M., Pap L. (Nagy V.). Edző: Szabó Máté.

DASE: Polyák F., Kiss L. (Nagy B.), Ibrahim K., Nagy L., Fényi B., Éder G., Bucz B., Ramakhutla S., Vilmányi D. (Hegedűs Gy.), Deák Z. (Barca Á.), Odunga I. (Éles M.). Edző: Kovács Miklós.

Gól: Pap L., illetve Bucz B. Jók: Németh M., Nagy B., Kunkli Z. Ifi: 6–1.

Szabó Máté: A megye egyik legjobban felkészített csapata ellen léptünk ma pályára. Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt nem tudunk megfelelően készülni hetek óta, és ez a második félidőben a csapat erején meg is látszott. Ezenkívül súlyos létszámgondokkal is küszködünk, ennek tükrében is győzelmi szándékkal léptünk pályára. Az igazság az, hogy több lehetősége is volt ellenfelünknek a vezetés megszerzésére, de a mérkőzés végén nekünk volt meccslabdánk.

Kovács Miklós: Az első félidőben nem igazán találtuk a játékunkat. A helyzeteink megvoltak, de szünet után tempót váltottunk. Ebben a játékrészben azt éreztem, kontroll alatt tartjuk a mérkőzést, de csak az egyenlítésig sikerült eljutnunk.

Hajdúsámson TTISZE–Balmazújvárosi FC 5–1 (4–0)

100 néző. Vezette: Vadon T. (Gálfi F., Molnár L.).

Hajdúsámson TTISZE: Nagy P., Kiss R., Balla B., Nagy I. (Szfára F.), Halász Z., Bartha Z., Molnár Á., Szabó B., Papp Á. (Rácz N.), Tövisháti M., Tóth B. (Bordás Á.). Edző: Halász Zoltán.

Balmazújvárosi FC: Ferenczi J., Fehér Z., Bóz A., Galla P., Szabó B., Benke N. (Györfi B.), Kerekes B., Nagy L., Csige Zs. (Radócz Sz.), Harangi N.(Kun M.), Kovács M. Edző: Pintér István.

Gól: Nagy I., Bartha Z. (2), Szabó B. (2), illetve Fehér Z. Jók: mindenki. Ifi: 0–0.

Halász Zoltán: Az elmúlt hetek szenvedése után parádés első félidőt produkáltunk, és ezzel el is döntöttük a 3 pont sorsát. A második játékrészben csökkent a koncentrációnk támadásban, több jó kontralehetőséget szalasztottunk el, de nem lehetünk elégedetlenek, magabiztos győzelmet arattunk! Köszönjük a Tóth családnak a vendéglátást!

Pintér István: Az első félidőre eldőlt a mérkőzés, a második félidőben tettünk erőfeszítéseket, de csak a szépítésre futotta.

Kabai Meteorit SE–Józsa SE 5–3 (3–3)

Vezette: Juhász D. (Szűcs L., Nagy A.).

Kabai Meteorit SE: Molnár T., Ale M. (Szabó J.),Mester M., Plókai G., Kovács M. (Futó D.), Bajnók I. (Makula D.), Domonkos Sz. (Kígyós K.), Tóth P., Tóth Z. (Cseke J.), Bácsi Á., Tóth I. (Szörnyi R.). Edző: Tóth Péter.

Józsa SE: Goron B., Berényi O., Papp R., Balogh T., Iványi D. (Gubacs-Wéber Á.), Szentjobbi R., Bardi Á., Csizmadia Cs. (Szabó M.), Sperka L. (Bacskai L.), Hamvas E., Fekete L. (Tóth V.). Edző: Szabó László.

Gól: Tóth I., Kovács M. (2), Bajnók I., Sperka L., illetve Csizmadia Cs., Sperka L., Szentjobbi R.

Tóth Péter: Születésnap, névnap, lánykérés, Tibi bácsi meggyógyult, győzelem, sok gól. Azt gondolom, hogy szép legyen, a napunk ettől nem kell több. Gratulálok mindkét csapatnak a közönségszórakoztató játékhoz.

Szabó László később nyilatkozik.

Monostorpályi SE–Hajdúnánás FK 0–1 (0–1)

100 néző. Vezette: Tatár I. (Hajdú I., Pintér Á.)

Monostorpályi SE: Dukát P., Erdős B., Kolompár K., Ménes M., Nemes E., Sólyom M. (Bodnár I.), Rostás G., Bojti Á., Sós D., Bacsó A. (Gyöngy T.), Szilágyi A. (Bodnár L.). Edző: Bereczky Bence.

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., Bencze D. (Prepuk M.), Bohács B., Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Kiss L.), Lakatos N., Tóth B. (Fodor J.), Papp L. (Uri M.), Vadász L. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Újvári Zs. Ifi: 3–1.