Nyugodt szívvel térhetett pihenőre október második felében Bondár Anna, hiszen maradéktalanul teljesítette az egy évvel korábbi célját: bent maradt a top 100-ban, sőt, idén július 18-án elérte eddigi karrierje csúcsát, hiszen megkaparintotta az 50. helyet a világranglistán. A Hajdúszoboszlói SE fenoménja 2021. november 15-én lépte át először a bűvös százas határt, és jelenleg az 59. pozíciót tudhatja magáénak, pedig nem volt könnyű számára az élvonalban töltött első esztendő. Szerencsére Kuhárszky Zoltán edző taktikája tökéletesen bevált, a tréner nemrégiben többek között erről nyilatkozott a tenisz-palya.hu-nak.

− A teniszezők érdekét az szolgálja legjobban, ha magas színvonalú mérkőzéseket játszhatnak, ezért úgy terveztem a programot, hogy abba kizárólag WTA-tornák szerepeljenek – kezdte Kuhárszky Zoltán, aki szerint lényeges pontosan meghatározni azt a szintet, amely már kellőképpen inspiráló, de még nem túlságosan magas. A környezet és az ellenfelek ugyanis pontosan annyira lehetnek ösztönzőek, mint amennyire rombolóak. Szerencsére Annáról idén már bátran ki lehet jelenteni, hogy a WTA-szint a sajátja – jelentette ki.

A tréner arról is megosztotta véleményét, hogy miben fejlődött leginkább a tanítványa. − Agresszivitás terén sokat lépett előre. A fegyvereit is jobban használja, mint korábban, de ez nem az egyik napról a másikra történt, egy nagyon szép folyamaton ment keresztül. Számomra az volt a legérdekesebb, miként tud teljesíteni a topjátékosok ellen. Amikor nagyon szoros meccsen maradt alul, abból mindenképpen erőt kell merítenünk. Ilyen volt például a Kaszatkina elleni meccs Madridban, az orosz teniszező most már top tízes, salakon pedig különösen veszélyes, Anna mégis három szettre kényszerítette. De a Collins ellen Miamiban játszott mérkőzést is kiemelhetem. Egy szetten keresztül – a másodikban – hihetetlenül magas színvonalon teniszezett. A következő lépés, hogy ezek közül a topjátékosok közül is elcsípjen egy-egyet – fűzte hozzá.

Kuhárszky Zoltán úgy gondolja, ehhez Annának egy lépcsőfokot kell meglépnie. − Pillanatnyilag egy-másfél szettet képes a lehető legmagasabb szinten végig játszani, ezt kell kicsit tovább bírnia. Előfordult, hogy a legkiélezettebb helyzetben picit visszafogta magát, s már el is ment a meccs.

Talán a hit az, ami most leginkább sorsdöntő lehet, el kell hinnie magáról, hogy bármire képes. Elcsépelt kijelentés, de igaz, hogy ezen a szinten már tényleg ilyen apróságok döntenek.

Kihangsúlyozta, erőnlét tekintetében tanítványának nagyon jók az adottságai, amelyekre már gyermekkora óta ideális terhelést helyeztek. Ezt igazolja az is, hogy alig volt sérült. − Egyetlen kellemetlen sztorink volt, éppen a Roland Garros előtt. A marokkói elődöntőt kellett feladnia egy érthetetlen vállfájás miatt. Ahogy jött, úgy ment, azóta sem tudjuk miért nem tudta felemelni a karját. Persze az is igaz, hogy minden évben nagyon figyelünk az alapozásra, a későbbi versenyterhelést csak erre vezethetjük rá.

Kuhárszky Zoltán kiemelte, ritka alázatos játékosnak tartja Bondár Annát. − Idén esett meg először, hogy mentálisan is fáradtnak láttam. A terhelést ilyenkor azonnal az adott állapotához igazítjuk. Egyénfüggő, nem megjósolható, kinél mikor jönnek el ezek a nehéz pillanatok. Nagyon fontos, hogy ő is minél jobban ismerje magát, a versenyterhelést ennek függvényében tudjuk folyamatosan alakítani − magyarázta, majd megjegyezte, a céljuk nem változott, továbbra is arra koncentrálnak, hogy Anna a legjobb ötvenbe kerüljön. − Ezt rövid időre már el is érte, tehát mindenképpen reális. Ám ehhez a Grand Slam-tornákon is meg kell törnie a jégnek, hiszen eddig egyiken sem sikerült meccset nyernie. Ez semmiképpen sem szemrehányás a részemről, csupán egyszerű ténymegállapítás. Az igazsághoz ráadásul az is hozzátartozik, hogy mindig nagyon nehéz sorsolása volt. A jövő esztendőben tehát a Grand Slam első fordulókon kell végre túllépni, valamint a legjobb ötvenből minél több játékost legyőzni − zárta mondandóját.