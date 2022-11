Közel egyhónapos szünetet követően játszik ismét bajnokit a DEAC női futsalcsapata. A hosszabb pauza két dologra vezethető vissza: előbb a magyar válogatott Eb-selejtezője miatt tartottak pihenőt a pontvadászatban, aztán az előző héten a Csepel kérte, hogy napolják el a bajnokit. Quirikó Vivien tanítványai vasárnap rangadót vívnak a DESOK-ban a Tolnával. Mindkét gárda veretlen még ebben az idényben, ebből arra lehet következtetni, hogy jó színvonalú összecsapást láthatnak a drukkerek – írja a deac.hu.

– A jelek szerint idén is a Tolna lesz az egyik legkeményebb ellenfelünk. A hétvégén olyan játékosok nehezíthetik meg a dolgunkat, akik egyéni villanásaikkal bármikor képesek eldönteni egy-egy összecsapást. Az előző fordulóban a budaörsieket 6-2-re verték, ami jót tehetett az önbizalmuknak. Nem ideális, hogy legutóbb október elején játszottunk tétmeccset, de igyekszünk megbirkózni ezzel. Az sem könnyítette meg a helyzetünket, hogy kettészakadt a csapat, a keret egyik fele a nemzeti együttesnél volt, míg a többiek itthon készültek. Sajnos Horváth Viki szereplése kérdéses a sérülése miatt, ennek ellenére szeretnénk megszerezni a három pontot – hangsúlyozta Gajzágó Flóra.

A debreceniek fiatal tehetségére is számított Frank Tamás szövetségi kapitány a csehországi Eb-selejtezőn. A mieink megnyerték a csoportot, így jövőre a négyes döntőben éremért harcolhatnak. – Nagyon örülök, hogy 20 évesen én is átélhettem ezt a sikert, nagy mérföldkő ez a pályafutásomban. Úgy érzem, sikerült beilleszkednem, de könnyű dolgom volt, mivel több DEAC-os csapattársam is segített ebben. Vannak céljaim, például szeretnék a final fourban is szerepet kapni, emellett meghatározó tagja akarok lenni a válogatottnak, bár tisztában vagyok azzal, hogy ezért keményen kell dolgoznom – mutatott rá Gajzágó Flóra.