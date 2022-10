Ez a húzás bevált, Kántor több szép védéssel tartotta meccsben csapatát, így végül 16–11-nél vonultak pihenőre a felek.

A szünet sem akasztotta meg a Vasutas lendületét, nagyon éltek a hazai szélsők, a különbség pedig folyamatosan nőtt egészen kilencig, ám ott megakadt (37. perc, 22–13). Olyannyira, hogy elkezdett kapaszkodni az Érd, Szilágyi Zoltán pedig egy perc erejéig magához hívta a piros-fehéreket, hogy átbeszéljék a teendőket. Megállt a Loki támadójátéka, és a védekezés is kezdett lyukassá válni. Torda Vanessa érkezett a hazai kapuba, csapattársai pedig harmadszor is a kispadhoz egy fejtágításra. Végül 32–24-re nyertek Vámos Petráék, ilyen arányban is megérdemelten.

A szlovéniai Európa-bajnokság miatt szünet következik a bajnokságban, a Loki legközelebb december 3-án az MTK otthonában lép majd pályára.

MSZ