A férfi röplabda Extraliga ötödik fordulójában végre megtört a jég, a DEAC férfi röplabdázói a Kazincbarcikát verték 3:0-ra, ezzel a mostani idényben először szereztek három pontot. A találkozón Willian és Marlon tizenhét-tizenhét ponttal jelentkezett, Gustavo pedig tizenegy egységet „tett a közösbe”, de mellettük a többi játékos is dicséretet érdemel – hangsúlyozza a deac.hu.

– Fennállásunk során először győztük le a Kazincbarcikát, ettől függetlenül nem bízhatjuk el magunkat. Ezúttal egységesebbek voltunk a megszokottnál, bár korábban sem volt ezzel nagyobb probléma. Stabil teljesítményt nyújtottak a fiúk, amikor valamilyen hiba becsúszott, azt gyorsan korrigálták. Jól működött a nyitásfogadásunk, ami meghatározta a támadójátékunkat. Az edzéseken nagy hangsúlyt fektetünk a szervákra és a nyitásfogadásokra, és a sok munka meghozta a gyümölcsét. Sáncban is ellenfelünk fölé nőttünk, továbbá annak is örülök, hogy fizikálisan szintén bírtuk ezt a találkozót. Egy ilyen meccs után nem igazán lehet elégedetlen az ember, ám mégis azt mondom, hogy még mindig lehet és kell is javulni – összegzett a klubhonlapnak Fodor Antal vezetőedző.

Bagics Balázs szerint a siker egyik kulcsa az volt, hogy az ütközet előtt megbeszélt taktikát megvalósították.

– Ebben a szezonban először nyertünk 3:0-ra, erre nagy szükségünk volt. Ez a győzelem nagy lökést adhat a csapatnak. Szerencsére Marlon is elkapta a fonalat, a blokkjaival elbizonytalanította a kazincbarcikaiakat a harmadik szettben. Egyre inkább kezd összeérni a csapat, bár még egy 3:0-s vagy 3:1-es siker jó lenne ehhez. Úgy érzem, maximális koncentrációval mindenkit meg tudunk verni ebben a bajnokságban, még a címvédő Pénzügyőrt is. A szurkolóknak azt üzenném, hogy jöjjenek minél többen a meccseinkre, nagy élmény lenne, ha telt ház előtt játszhatnánk – hangsúlyozta a DEAC csapatkapitánya.

A klub programjában ezen a héten két hazai meccs szerepel: csütörtökön a MAFC, szombaton pedig a Kaposvár érkezik a DESOK-ba, előbbi kupameccs, utóbbi bajnoki lesz.