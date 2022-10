Az OTP Bank Liga 12. fordulójának hétfői játéknapján a Debreceni VSC a Kisvárda együttesét fogadta a Nagyerdei Stadionban. A vendégek a negyedik helyről, 18 ponttal várták az összecsapást, a Loki pedig a hetedik volt 13 egységgel. Dzsudzsák Balázsék a bajnokság első teljes körében veretlenek maradtak hazai pályán, és ezt a jó sorozatot kívánták folytatni.

Közvetlenül a mérkőzés kezdete előtt a debreceni szurkolótábor elénekelte a magyar himnuszt az 1956-os forradalom hősei előtt tisztelegve. Eseménydúsan indult a találkozó, a vendégek egy beívelését követően Dreskovics igyekezett menteni, és a csúsztatását Grófnak kellett bravúrral védenie. Nem sokkal később a Loki vezetett lendületes támadást a jobb szélen, Sós középre ívelését Neofitidisz kapásból előtte, és a labda utat is talált a hálóba. Ezzel már a 6. percben megszerezte a vezetést a DVSC. A következő időszakban a hátrány tudatában magasabb fokozatra kapcsolt a Kisvárda, több helyzet is adódott előttük, azonban igazán nagy helyzet nem alakult ki.

Szrdjan Blagojevics csapata igyekezett megbecsülni a labdát, kockázatos passzok helyett inkább mindig a biztos megoldást választották. A szerb mester nem is tűnt mindig elégedettnek ezekkel a megoldásokkal. A 37. percben aztán a sokadik várdai próbálkozás meghozta az eredményt: a tizenhatos előteréből lőhetett Makowski egészen üresen, és kapásból elvállalt próbálkozása védhetetlenül zúdult Gróf kapujába. A debrecenieket megfogta a bekapott találat, a Kisvárda pedig próbálta megszerezni a vezetést. Mégis a Loki előtt alakult nagy helyzet egy szögletet követően, azonban Neofitidisz fölé bombázott 9-10 méterről.

A második félidőt is hasonló intenzitással kezdte a Debreceni VSC, mint az elsőt. A 48. percben Szécsi tartotta meg a labdát a tizenhatoson belül, majd a szélre lehúzva középre lőtte a labdát, ami Leonit és Hindrich kapust is érintve csorgott be a hálóba. Az ismét vezető Loki egyértelműen lélektani fölénybe került a második gól megszerzését követően, Neoifitidisz meglőhette volna a harmadikat is. De tudjuk milyen a futball, szinte először lépte át a felezővonalat a vendég együttes a második félidőben, és egy szögletet követően Kravcsenko fejeséből kiegyenlítettek. Nem sokkal később a DVSC kiváló helyről rúghatott szabadot, azonban Dzsudzsák a sorfalba bombázta a labdát.

A 63. minutumban megint szöglet után került helyzetbe a Várda, azonban ezúttal a kapufa a hazaiakkal volt és kifele pattant róla a labda. A 67. percben azonban már nem volt szerencséje a Lokinak, egy középpályán elvesztett labda után Navrátil ugrott ki, és tökéletesen emelt át a kimozduló Gróf felett, ezzel megfordítva a meccset. Szrdjan Blagojevics cserékkel igyekezett felrázni csapatát. Nem sokkal később ijesztő jelenetnek lehettek szemtanúi a Nagyerdei Stadionba kilátogatók, Lagator és Mesanovics fejeltek össze, utóbbi valószínűleg az eszméletét is elveszítette néhány másodpercre, de szerencsére aztán a saját lábán hagyta el a pályát.

Az utolsó tíz perchez érve a szabolcsi együttes igyekezett minél inkább eldugni a labdát tartva a nehezen megszerzett előnyüket. Az összecsapás végéhez közeledve a Loki minden erejét összeszedve próbált meg kiegyenlíteni, azonban a Kisvárda taktikusan tartotta a labdát. Dzsudzsák egy beadását követően Babunszki még fejelhetett, azonban Hindrich magabiztosan hárított. A lefújásig már nem változott az eredmény, maradt a 3–2 a vendégeknek, ezzel a DVSC elveszítette hazai veretlenségét.

Bakos Attila

A tények OTP Bank Liga 12. forduló Debreceni VSC – Kisvárda 2-3 (1-1) Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3707 néző Vezették: Berke Balázs (Buzás, Belicza) DVSC: Gróf – Kusnyír, Lagator, Dreskovic, Ferenczi – Varga (Olawale 84.), Neofytidis (Major 65.) – Sós (Kyziridis 70.), Dzsudzsák, Bódi (Horváth 84.) – Szécsi (Babunski 70.) Kisvárda: Hindrich – Hej, Kravcsenko, Kovacsics, Leoni (Melnik 63.) –, Ötvös, Karabeljov – Asani (Navratil 63.), Camaj, (Vida 87.), Makowski, – Mesanovic (Ilievski 77.) Gól: 1-0 Neofytidis (6.), 1-1 Makowski (37.), 2-1 Hindrich (öngól - 48.), 2-2 Kravchenko (57.), 2-3 Navratil (68.)