Nagyarányú vereséggel kezdte a szezont a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A csoportjában. A balul sikerült szezonkezdésről a Debreceni Egyetem gárdájában negyedik szezonját megkezdő Djordje Drenovac-ot kérdezte a klubhonlap.

Felemásra sikeredett az előszezon a sok új érkező és a rengeteg sérülés miatt. Az utolsó, Nagyvárad elleni edzőmérkőzésen mutatott játék és az eredmény viszont bizakodásra adhatott okot. A soproni szezonnyitó mégis a lehető legrosszabbul sikerült. Mi ennek az oka?

– A felkészülés valóban nem volt a legideálisabb, de előfordul ilyesmi a sportban, ez nem lehet kifogás a múlt heti teljesítményünkre. Őszintén szólva nem nagyon volt olyan dolog, amit jól csináltunk volna Sopronban. Kielemeztük a meccset, de enélkül is mindannyian tudjuk, hogy miben kell javulnunk. A legfontosabb, hogy egy meccs miatt nem szabad összeesnünk, szombaton meg kell szereznünk az első győzelmünket, ami önbizalmat adhat majd a folytatásra.

Fáradtak voltatok, nem álltatok készen a szezonra, vagy ez csak egy rosszul sikerült meccs volt, amit gyorsan el kell felejteni?

– Bízom benne, hogy ez utóbbiról van szó, de az biztos, hogy minden téren máshogy kell játszanunk, mint az első fordulóban. Rendszeresen előfordulnak olyan szituációk, amelyek nem jól sülnek el, de mi ezeket most nagyon rosszul kezeltük, és főleg a harmadik negyedben pánik lett úrrá a csapaton. Sokat beszéltünk a történtekről, tudjuk, hogy miben kell javulnunk, és bízom benne, hogy az a rengeteg munka, amit eddig beletettünk, hamarosan az eredményeken is meglátszik majd.

Mire számítasz a Nyíregyháza ellen?

– Ismerjük őket, hiszen kétszer is találkoztunk már velük az előszezonban. Tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük, és azt is, hogyan lehetünk ellenük sikeresek. Az edzőmeccseken aratott győzelmek semmit sem jelentenek, hiszen egy tétmeccs mindig más, illetve mindkét csapat más felállásban, rotációval és taktikai variációkkal fog játszani. Ők is vereséggel kezdték a szezont, úgyhogy biztosan nagyon motiváltan fognak érkezni, de nekünk csak azzal szabad foglalkoznunk, hogy a saját játékunkat összeszedjük, és bármi áron megnyerjük a mérkőzést.

Az elmúlt évek során végig a csapat egyik legeredményesebb dobója voltál, beleértve a mostani felkészülési időszakot is. Viszont az előző szezontól kezdve mintha nem mennének úgy a hárompontosok, mint előtte. Mi lehet ennek az oka?

– Számomra az a legfontosabb, hogy nyerjen a csapat, ha ehhez a részemről betörések, lepattanók, gólpasszok vagy akár egy jó védekezés kell, akkor ezt fogom tenni, igaz ez a hárompontosokra is. Tény, hogy a hárompontos százalékom nem a legjobb az utóbbi időben, de ha a csapatnak külső dobások kellenek, én pedig ötször üresen kapom meg a labdát a hárompontosnál, akkor mind az ötször el fogom dobni. Ehhez szerintem nem is lehet máshogy hozzáállni, bízom magamban, és tudom, hogy lesznek jobb periódusaim is. Összességében egy olyan játékosnak tartom magam, aki a játék szinte minden elemében tud segíteni, és napról napra azért dolgozom, hogy ezt a lehető legjobb minőségben meg tudjam tenni.

Ez már a negyedik szezonod a csapatnál. Elképzelhetőnek tartod, hogy itt maradsz pályafutásod végéig?

– A családommal nagyon jól érezzük magunkat, a második gyermekem már itt született, tehát tényleg otthonra találtunk Debrecenben. A klubot és a csapatnál dolgozókat is nagyon megszerettem, úgyhogy a részemről nem okozna problémát, ha pályafutásom végéig itt kosaraznék. De a visszavonulás egyelőre azért még nem foglalkoztat, úgy érzem, a testem alkalmas rá, hogy legalább öt-hat szezont játszhassak ezen a szinten.