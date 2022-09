A Debreceni VSC csapata Paksra látogat az OTP Bank Liga következő, nyolcadik fordulójának nyitómeccsén. Az atomvárosiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is 1 pontos előnnyel várhatják a piros-fehérek elleni találkozót, a hazaiak jelenleg a hatodik, a Loki a nyolcadik pozícióból várja a hétvégét.

Egy biztos, a Bognár György-éra óta regnáló Waltner Róbert sem a defenzív futballt részesíti előnyben Pakson.

Az eddigi hat találkozójukon 12 lőtt gólt szereztek, ami meccsenkénti kettes átlag. Bizakodásra adhat okot azonban a debreceniek számára, hogy a tucatnyi találat mellett 13 gólt kapott is hétvégi vendéglátójuk. A Haon Dorian Babunskit, a Lokiban legutóbb győztes gólt szerző északmacedón támadót kérdezte a Fehérvár elleni, felszabadító pillanatról, valamint az újabb megmérettetésről. – Azt gondolom, nagyon fontos találatot szereztem a Fehérvár ellen.

Nem csak számomra volt nagy jelentőségű, ez az egész csapat sikere.

Mindannyian remek teljesítményt nyújtottunk azért, hogy végre megszerezzük az első győzelmet, és remélem, hogy ezek után még megannyi hasonló élményben lesz részünk – emelte ki a szemfüles csatár.

Mint mondta, az első győztes mérkőzés a csapaton belüli légkörre is jó hatással volt. – Most sokkal jobb az atmoszféra, azt gondolom, ez is hozzásegíthet bennünket a további jó szerepléshez, hiszem, hogy a pályán is megmutatkoznak majd annak jelei. A Paksi FC egy kifejezetten kellemetlen ellenfélnek számít az NB I.-ben, de úgy vélem, jó formát csíptünk el, és ha ott folytatjuk, ahol a Fehérvár ellen abbahagytuk, föléjük tudunk majd kerekedni – hangsúlyozta Dorian Babunski.

A debreceniek szombaton, 15 óra 30 perces kezdéssel lépnek pályára a Fehérvári úti sporttelepen, a mérkőzést az M4 Sport+ csatorna élőben közvetíti.

PSZ