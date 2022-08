Bár remekeltek a Debreceni Sportcentrum SI női atlétái a nemrég véget ért atlétikai Európa-bajnokságon, a pihenés csak szeptember közepétől jöhet szóba náluk. A fiatal sportolók a Haonnak nyilatkoztak az itthoni fogadtatásról és a közeljövő terveiről.

Szilágyi Réka éppen csak, hogy lemaradt a dobogóról gerelyhajításban. Mint mondta, nagyon örült, hogy döntőt tudott dobni. – Az volt a célom, hogy a legjobb 8 közé bekerüljek és ott minél jobb helyezést érjek el. Az, hogy hajszál híján nem lett meg a dobogó, egy pici csalódást okozott nekem, de összességében elégedett vagyok, és örülök, hogy eszerint a verseny szerint Európában most én lehetek a negyedik legjobb gerelyhajító – emelte ki.

A gerelyhajító úgy fogalmazott, az Eb eredménye óriási motivációt adott neki, sokat tapasztalt, és fantasztikus érzés volt a szinte teltházas olimpiai stadionban versenyeznie. – Azt tudni kell, hogy régebben Szlovéniában edzettem, tavaly márciusban költöztem haza, majd télen egy új technikát alakítottunk ki, így még nem is igazán érzem azt a tengelyhúzást, amelyben jó vagyok.

Jövőre fog beérni ez a mozgás, akár sokkal komolyabb távolságokra is képes lehetek

– fejtette ki. Szilágyi Réka és edzője odafigyelnek, hogy a sérülések elkerüljék őt, és a jövőben szeretne még ennél is nagyobb sikereket elérni, követendő példaként szolgálva a gerelyhajítás mellett döntő helyi sportolóhölgyek számára.

Egyelőre még nem mehet pihenőre, pénteken Budapesten fog versenyezni. – Szeptember 16. (debreceni verseny) után lesz egy nagyobb szusszanás, hogy az egész idényt kipihenjem. A jövő évi világbajnokság a legfontosabb számomra, a kvalifikáció miatt ezért ezt az időszakot még muszáj megnyomni – említette.

Nem túlzás azt állítani, hogy élete formájában teljesített Kozák Luca gátfutó. Az ezüstérmet szerző sportoló a versenyélményről, valamint az azt követő éremkálváriáról ugyan már nyilatkozott portálunknak, most újabb részletekről mesélt. – A család nagy része kint volt az Eb-n. Édesanyám – nem tudom hogyan csinálta – mire a célba értem, már lent volt a pálya mellett. A harmadik helyezett lányt még az enyémnél is több családtag kísérte el, de az ő édesanyját is lefutotta anyukám. Saját elmondása szerint már este megnézte magának, hogyan lehet a legközelebb kerülni hozzám. Apukám sem értette, hova rohant ennyire – emlegette fel nevetve Kozák Luca.

Nagy ünneplésre azonban az ő esetében sem került sor, ugyanis mint mondta, nem ért még idei versenyei végére. – Kedden Svájcban futok, majd nemsoká az MTK-pályán versenyzem. Ezek már örömfutások persze, de mivel remek mezőny lesz Svájcban is, a formám pedig kitűnő, egy jó idő is kisülhet belőle.

A teljes idény szeptember 18-án ér véget részemről, a pihenés ezután, szeptember végén jöhet.

Általában ad hoc jelleggel megyünk el a párommal valahova. Tengerpart vagy hegyek, igazából mindegy, jó lesz szusszanni – emelte ki.

Mint azt portálunkkal megosztotta, az év vége már a felkészülésről fog szólni. – Október közepétől kezdem az alapozást. Nem a kedvenc időszakom, gyakorlatilag a kötelező unalmas rész, de ezt is meg kell csinálni. Azt szokták mondani, a nyári eredmények télen készülnek – hangsúlyozta.

Klekner Hanga kevésbé élte meg sikerként az Európa-bajnokságot, ideje azonban neki sincs túlgondolnia az elért eredményeket. Mint ismert, a magyar bajnok a női rúdugrás selejtezőjében elsőre teljesítette a 4.10-es és 4.25-ös magasságot is, ám a 4.40-el már nem bírt, így nem jutott be a fináléba. Portálunk útközben Olaszországba érte el őt, mint mondta, nem az itáliai megmérettetés az utolsó számára az idényben. – Még sok versenyünk van, menni kell előre. Nyilván bennem van még az Eb, jó lett volna megugrani a 4.40-et is, ám nyílik még lehetőség javítani – mondta, hozzátéve, Olaszország után két hazai versenyen szerepel majd. – A Szuper Liga-döntő mellett a Csapatbajnokság-döntőn is részt veszek, utóbbi során a távolugrás egybeesik a rúdugrással, de nem kizárt, hogy mindkettőben szereplek majd – összegezte.

A három sportoló hölgyet Papp László polgármester is fogadta egy kötetlen beszélgetésre, ahogy arról portálunk pénteken beszámolt. – Nagyon jól esett, hogy találkozhattunk polgármester úrral. Számomra megtiszteltetés, hogy érdeklődést mutatott az eredményeim iránt – mondta Szilágyi Réka. Kozák Luca nemcsak gesztusként élte meg a találkozót. – Egy kötetlen beszélgetés volt, érdekelte az élménybeszámolónk, a sportolók világa. Szeretem az ilyen eszmecseréket, jó, hogy adódnak hasonló alkalmak – emelte ki a gátfutó. Klekner Hanga úgy fogalmazott, Papp László kifejezetten korrekt, érdeklődő volt velük kapcsolatban. – Felvetettünk neki pár problémát, és nagyon támogatóan fogadta a meglátásainkat – fejtette ki.

