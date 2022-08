Remek formának örvendtem az Eb előtt, a Gyulai Memorialon is jól futottam a rontásomig, edzéseken is nagyszerű időket mentem. A döntőben próbáltam magamra koncentrálni, ugyanakkor menni a versennyel, és sikerült is nagyot küzdeni a végére. Magabiztosan mentem oda, úgy, hogy akár meg is nyerhetem. Kellett, hogy felszabadultan tudjak versenyezni