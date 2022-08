A horvátországi Varasd ad otthont a disc golf csapatok világbajnokságának augusztus 17-20. között. A versenyen a magyar válogatott tagjaként a DEAC frizbiszakosztályának sportolója, Almási Dávid is ott lesz – adta hírül a klub hivatalos oldala, amely ennek kapcsán beszélgetett a fiatal disc golfossal.

Kezdjük azzal, hogy a disc golf alapvetően egyéni sport, most mégis csapatversenyről van szó.

Úgy kell elképzelni, hogy egy csapat hat főből áll. Ennek az összetétele is rögzítve van, hiszen három különböző kategóriában is képviseltetni kell magát az egyes gárdáknak: három fő MPO (Male Pro Open), két fő FPO (Female Pro Open) és egy fő MP40 (Pro Masters 40+) alkot egy csapatot. MPO kategóriába nevezhető bármelyik férfi játékos, FPO-ba bármelyik női játékos, míg MP40-es kategóriában csak a 40. életévét betöltött férfiak indulhatnak. A világbajnokságon két nemzet csapata játszik egymás ellen úgynevezett matchplay formában. Ennek az a lényege, hogy kilenc lyuk alatt melyik tud többet teljesíteni kevesebb dobásból. Egyszerre négy matchplay zajlik olyan formában, hogy a két nemzet két versenyzője egyéniben méri össze tudását a másik nemzet két játékosával, míg a csapat további négy tagja két párost alkotva játszik a másik csapat párosai ellen. Az összecsapást az a csapat nyeri, amelyik többször tudott befejezni egy lyukat kevesebb dobásból. Ha ugyanannyi dobásból teljesítik a lyukat senki nem kerül előnybe, vagy az aktuális állás nem változik. Amelyik csapat több lyukat nyer meg, az 2 ponttal lesz gazdagabb, míg a vesztes pont nélkül marad, döntetlen esetén pedig 1-1 pontot kapnak.

Forrás: Kovács Péter

A versenyen kik lesznek a játékostársaid? Hogyan állt össze a keret?

A hazai Disc Golf Bizottság elnöke, Hatvani Dániel kiírt egy pályázatot, amire bárki jelentkezhetett az előbb említett kategóriákba, és a jelentkezett játékosok közül a vezetőség választotta ki azokat a sportolókat, akik a csapat tagjaként vehetnek részt az eseményen. Több szempontot is figyelembe vettek, mint például a PDGA rating, ami a játékosok mérőszáma arról, hogy az elmúlt egy évben hogyan teljesítettek a versenyeken. Elég szűk kerettel indulunk, ugyanis hét játékost neveztünk. A csapat tagjai lesznek: Csepeli Alíz, Bognár Áron, Kazai Bálint, Kazai János, Török Péter, Altoray Erich és jómagam.

Vélhetően a világ minden tájáról érkeznek versenyzők. Mely nemzetekkel fogtok játszani, és mit lehet tudni az ellenfelekről?

Így van, minden kontinensről érkeznek csapatok. Mi a csoportkörök során az USA-val, Ausztriával, Horvátországgal, Svájccal és Kolumbiával fogunk játszani. Az osztrákokat és a horvátokat viszonylag jól ismerjük, mivel sok szomszédos országbeli versenyre látogatott már el a csapatunk több tagja is, viszont az amerikai, svájci és kolumbiai társainkról jóval kevesebbet tudunk. Előzetes várakozásaink szerint jó néhány mérkőzésen van esélyünk több pontot is szerezni, de nem szeretnék előre inni a medve bőrére, szóval majd meglátjuk, mi valósul meg a terveink közül. A legesélyesebbek szerintem egyértelműen a világelső finnek, most is erős keretet sorakoztattak fel, érdemes lesz figyelni a játékukat akár kívülről is. Az első fordulóban négy csoportban fogunk játszani, mindenki mindenki ellen. A gyűjtött pontok alapján a legjobb négy nemzet kerül a legjobb 16 közé és egyenes kieséses szakaszban kell tovább küzdeniük a világbajnoki címért. Azok számára sem ér véget a verseny, akik az első fordulós csoportkörben nem jutnak a nyolcaddöntőbe, hiszen a négy ötödik helyezett az E csoportban folytatja körmérkőzésekkel a 17-20. helyekért, míg a 6. és 7. helyezettek az F csoportban küzdhetnek meg a 21-25. helyekért. A sportág egyik fontos oldala, hogy minden csapat addig játszik, amíg el nem éri a végső helyezését, ami azt jelenti, hogy helyezéstől függően mindenki legalább hét mérkőzést játszik le különböző nemzetekkel.

Forrás: Kovács Péter

Legutóbb az Őrség Openen szerepeltél a DEAC többi disc golfosával együtt. Hogyan sikerült ez a verseny és úgy általában a felkészülésed?

A felkészülést egy kicsit későn, július elején tudtam elkezdeni egyéb teendőim miatt, de úgy érzem, hogy ez is nagyon hasznos volt, és sikerült fókuszáltan készülnöm és fejlődnöm az egyes dobások terén. A felkészülésnek része volt az Őrség Open is. Elégedett vagyok a versenyen nyújtott teljesítményemmel, bár igaz, hogy egy gyenge első kör után sikerült egy nagyon jó 2. és egy jó 3. kört teljesítenem, így a 6. helyen zártam az MPO kategóriában. Emellett egy külön versenyt sikerült még megnyernem, ami egy adott lyukon egy úgynevezett CTP (Closest to The Pin), vagyis azt jelenti, hogy a három forduló során a legjobb kezdődobásokat lemérték, hogy milyen messze álltak meg a célkosártól. Az utolsó kör utolsó kezdődobásával sikerült ezt a díjat elhódítani, ugyanis a korongom 7,48 méterre landolt a kosár mellett a 127 méteres lyukon. A DEAC-os klubtársaim is ott voltak ezen az eseményen. Korompai Hunor szintén MPO kategóriában vett részt, és a 17. helyen zárt, valamint édesanyám, Almásiné Makai Angéla is versenybe szállt, és a dobogó harmadik fokára állhatott fel FPO kategóriában

Nemcsak disc golfozol, hanem a DEAC FreeBees ultimate csapatának is meghatározó játékosa vagy, közben dolgozol és most fejezted be a mesterképzést a Debreceni Egyetemen. Hogyan fér meg egymás mellett ennyi minden és e két sportág? Hogyan tudsz mindkettőben ilyen magas szinten helytállni és mindkettőre időt szakítani?

Így felsorolva tényleg elég soknak hangzik, de szeretem, ha van mivel foglalkozni, és nem lógatom a lábamat. Nem volt egy könnyű időszak az idei évem, de megfelelő időbeosztással és fókuszálással sikerült megoldanom, ami azt is jelentette, hogy néha az egyetemre, máskor a sportra kevesebb időm jutott, de a családomtól, a munkatársaimtól, sporttársaimtól és az egyetemi csoporttársaimtól sok-sok segítséget kaptam. Ennek köszönhetem, hogy viszonylag zökkenőmentesen tudtam megoldani a kritikus időszakokat, és végül jutott időm mindenre. Mivel az ultimate frizbiben és a disc golfban is korongokat használunk, így sok hasonlóság van a kettőben, annak ellenére, hogy az alapvető mozgásforma azért eltér egymástól. Az ultimate frizbit már sok éve űzöm, szóval ott tapasztalatomnak köszönhetem, hogy ilyen magas szinten tudom űzni. Nem beszélve arról, hogy a csapattársaim nélkül ez nem is lenne kivitelezhető, hiszen együtt érjük el a sikereket. A disc golfban sokat segített az, hogy a csapatsportban alapvetően dobó játékos pozícióban játszom a legtöbbet, így sokat van nálam a frizbi. Talán ezért sem olyan meglepő, hogy a disc golfkorongok dobásaira is hamar ráéreztem, és el tudtam sajátítani az alapokat. Mivel ez egy egyéni sport, ezért önállóan is tudtam gyakorolni, fejlődni, amihez motivációm is volt, így a sok egyedül vagy egy-két társsal zajló gyakorlás meghozta a gyümölcsét, és most a 2016-os Junior Ultimate Frizbi Világbajnokság után, a 2022-es disc golf csapat-világbajnokságon is részt vehetek.

