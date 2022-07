Thiago Alves Dos Santos 2020 márciusában mutatkozott be a DEAC férfi futsalcsapatában a debütálása során együttesünk 2-2-es döntetlent játszott az Aramis otthonában. Ezt követően az MLSZ a pandémia miatt úgy döntött, hogy nem folytatódhat a pontvadászat, így a brazil játékosnak viszonylag sokat kellett várnia a következő tétmeccsére a cívisvárosi gárdában. A 26 esztendős légiós a 2020/21-es idényben 12 gólt lőtt, aztán a legutóbbi szezonban még jobban kijött a lépés, mivel minden sorozatot figyelembe véve 25 találattal zárt. Thiagóra a folytatásban is számíthat Elek Gergő vezetőedző, ugyanis egy esztendővel meghosszabbította a szerződését – számolt be róla a klub honlapja.

– Néhány éve azért igazoltam ide, hogy történelmet írjunk a csapattal, szerencsére a kemény munkának köszönhetően ez összejött az előző szezonban – mondta a futsalos. – Nagyon örülök, hogy én is ki tudtam venni a részem ezekből a sikerekből. Szeretem Debrecent, sok lehetőség van a szórakozásra vagy a kikapcsolódásra, több tekintetben hasonlít a szülővárosomra. Amióta Magyarországon játszom, igyekeztem minél több szót megtanulni, de az a helyzet, hogy nagyon nehéz nyelv a magyar. A nyári szünet alatt a szeretteimmel Brazíliában pihenek, szükségem is van erre, mivel eléggé kimerítő volt az idény. Úgy fest, a nyári felkészülést a csapattal fogom elkezdeni, korábban előfordult, hogy később kapcsolódtam be a munkába, de ezúttal más lesz a helyzet ebből a szempontból – nyilatkozta Thiago.

HBN