A DEAC futballistái hétfőn megkezdték a felkészülést, a hetet pedig a DVSC II. elleni szombati edzőmeccsel zárták. Sándor Tamás vezetőedző több próbajátékosnak is lehetőséget adott a pallagi DVSC Labdarúgó Akadémián megrendezett találkozón. A 3–0-s félidőt követően sorcserét hajtottak végre az egyetemisták, de a gólgyártással nem álltak le, végül 5–0-ra győzték le a kis Lokit. A fekete-fehérek gólszerzői Soltész (31.), Szabó L. (37.), Jankelic (39.), Horváth T. (47.) és Bözsönyi (58.) voltak.

Az összecsapás után Sándor Tamás értékelt a Naplónak. – A felkészülés első hetét zártuk le ezzel a mérkőzéssel. Napi egy edzéssel készültünk, senki nem friss ilyenkor, épp ezért az eredménynek ezúttal semmi jelentősége nem volt. Azt kértem a játékosoktól, hogy a lehető legtöbb labdaérintés legyen mindenkinél, hogy minél több minőséggel tudjuk megtölteni a napot. Szerencsére ez az első és a második félidőben is megvalósult: sokat futottunk, birtokoltuk a labdát, helyzeteket alakítottunk ki, számomra most ez volt a legfontosabb. Most is szerepeltek próbajátékosok a csapatban, és a Sényő elleni következő edzőmeccsen is megnézünk majd pár labdarúgót. Voltak változások az állományunkban, mentek el játékosok, és már igazoltunk is új embereket. Előre még feltétlenül szeretnénk hozni egy támadót, mert a Kazincbarcikára igazolt Székely Dávidot valahogy pótolni kellene, ami nem lesz könnyű, hiszen igen gólerős volt – nyilatkozta a szakember hozzátéve, olyan csatárt keresnek, aki nem csak érzi a kaput, hanem technikailag is felkészült, és jó megoldásokra képes a mérkőzéseken.

MSZ