Mindenhol kibérelte magának az ezüstérmet a Monostorpályi együttese: a nagycsapat a megyei első osztályú bajnokságban és kupában, míg az ifi, valamint az U16-os gárda az utánpótlás bajnokságban végzett a dobogó második fokán. Bereczky Bence vezetőedzőnek ez volt az első teljes idénye a felnőttek között, a fiatal szakember egyből belecsöppent a jóba, hiszen múlt nyáron Tóth Attila, Rácz Zsolt és Pataki Ernő távozásával a korábbi idény legeredményesebb játékosai, számszerűsítve 87 bajnoki gól hagyta el a gárdát. Ennek ellenére a csapat végül 30 mérkőzésen szerzett 60 ponttal (18 győzelem, 6-6 döntetlen és vereség) végzett a bajnok Balmazújváros mögött a második helyen.

– Az utóbbi években nem volt jellemző ránk a nagy játékosmozgás, viszont legutóbb több kulcsemberünk is távozott – tekintett vissza a múlt nyári eseményekre Bereczky Bence. – Természetesen jöttek a helyükre újak, akikkel szerencsére nemcsak szakmailag, hanem emberileg is jól jártunk. A hét új arc ellenére hamar kialakult a közösség, szakmailag pedig sokat segített, hogy feljutottunk a Magyar Kupa főtáblájára, és rögtön egy 120 perces meccsen kiharcoltuk a továbbjutást – az más kérdés, hogy a következő etapban egy hosszabbításos összecsapás után búcsúznunk kellett. De ezek a jelentős plusz játékpercek jót tettek az együttesnek, hiszen volt időnk összeszokni – elevenítette fel a Hajdú-bihari Naplónak.

Bereczky Bence, a Monostorpályi edzője

Forrás: Napló-archív

A kupa okozta lendület vitte a csapatot, amely remek őszt produkált a bajnokságban, a győzelmek mellett mindössze egy vereséget szenvedett és háromszor volt kénytelen megosztozni a pontokon. Télen aztán a monostoriak is pályagondokkal küzdöttek, sokáig Létavértesen teremben tudtak edzeni, ráadásul betegségek, sérülések is nehezítették a felkészülést. Tavasszal megtörni látszott a lendület, a 24. és a 27. forduló között zsinórban négyszer maradtak alul Nyilas Szabolcsék, ám aztán a legjobb pillanatban állt talpra a gárda, hiszen a Kaba otthonában bebiztosították az ezüstérmet, illetve a megyei kupadöntőbe is beverekedték magukat.

Forrás: Napló-archív

– Nekünk jobban fekszik a nyílt sisakos játék, mert gyors labdarúgóink vannak, ráadásul a megyében több olyan pálya is akad, ahol a bunkertaktikát különösen nehéz feltörni – sorolta az edző. – A mi pályánk egy igazi katlan: hosszú, viszont keskeny, ami kedvez a kispályás játékosainknak. Fanatikus szurkolóink támogatásával itthon mindenkinek nekimegyünk, még a Balmazújváros ellen is domináltunk játékban. Igyekszem azt sulykolni a játékosokba, hogy Monostorpályiból senki nem vihet el pontot. Ez általában meg is látszik a hozzáálláson, az eredményekben időnként nem, de ez benne van a futballban. A szezon különböző szakaszaiban mindig volt valaki – vagy akár egy egész csapatrész –, aki vezéregyéniség tudott lenni, és húzta magával a gárdát. Előfordult, hogy a védelem hozta a meccset, máskor meg pont fordítva történt: a támadók villanásai húzták ki a bajból az együttest. A középpályánk végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, ami jó alapot jelentett a sikeres szerepléshez. Örömünkre Szilágyi Alex személyében volt olyan játékosunk is, aki az őszi idényt az ificsapatban kezdte, de a szezon végére alapemberré vált a nagycsapatban, remekül megoldotta, amikor vele tömködtem be a lyukakat a védelemben vagy éppen a középpálya védekező szekciójában. Úgy gondolom, sokat fejlődtünk csapatként és egyénileg is – összegzett Bereczky Bence.

A hosszúra nyúlt szezon ellenére sok pihenője nem lesz a monostori stábnak és a játékosoknak, június végén el kell kezdeni az alapozást, mert augusztus első hétvégéjén már kupameccset vív a gárda a Magyar Kupa főtábláján. A keret a tervek szerint egyben marad, a vezetőség 1-2 támadó szellemű játékos leigazolását tervezi a variációs lehetőségek bővítése érdekében.

MSZ