A tények Megyei Kupa, döntő BALMAZÚJVÁROSI FC–MONOSTORPÁLYI SE 2–1 (1–0) Balmazújváros, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Tatár (Puskás, Muszka) Balmazújváros: Csorvási - Kovács, Bokros, Galla (Nagy Z., 19.), Sándor – Szabó B. (Sallai, 61.), Molnár (Bajusz, 56.), Tóth, Kerekes (Prokisch, 83.) – Rőth, Miterkó (Silling, 76.). Edző: Lajos Ferenc Monostorpályi: Bákonyi – Csirkés, Erdős (Nagy A., 46.), Nyilas (Gyöngy, 83.), Kónya (Bodnár, 83.) – Szilágyi – Bacsó, Gyügyei, Sólyom, Rostás (Varga, 67.) – Bojti. Edző: Bereczy Bence Gól: 1–0 Miterkó (41.), 2–0 Bajusz (67.), 2–1 Varga (86.) Mesterszemmel Lajos Ferenc: A végére nagyon nehézzé tettük magunknak a mérkőzést. A labdarúgás szabálya, ha kihagyod a helyzeteidet, megbüntet az ellenfél. Most is ez történt, de úgy érzem, összességében megérdemelten nyertünk. Bereczky Bence: A több hiányzó ellenére jól, szervezetten játszottunk. Igyekeztünk kontrákból veszélyeztetni, ami időnkét össze is jött. Szünet előtt kaptunk egy gólt, utána már kijjebb kellett jönnünk, így hatalmas területek nyíltak mögöttünk. A Balmazújváros 2–0 után akár el is dönthette volna meccset, ám hajrában találtunk egy gólt, sőt akár egyenlíthettünk is volna.