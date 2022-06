A DEAC futballistái a második helyen zárták a 2021/22-es idényt az NB III. Keleti csoportjában. Sándor Tamás legénysége 38 mérkőzésen 83 pontot gyűjtött. A bajnok Kazincbarcika mögött a debreceniek lőtték a legtöbb gólt, valamint a kapott találatok szempontjából is a második pozícióban végeztek a KBSC mögött. A gárda hivatalos oldala Sándor Tamás vezetőedzővel beszélgetett az előző hónapok tanulságairól, illetve az új feladatokról, lapunk ebből szemezgetett.

A szakember felelevenítette, hogy az NB II.-es kiesést követően a sok távozó miatt kis túlzással új csapatot kellett építeni, de az erősítések jól sikerültek, és megtalálták a megfelelő játékrendszert is. – Szerintem az őszi teljesítményünket nem érhette különösebb kritika, a harmadik pozícióból várhattuk a folytatást. Abban bíztunk, hogy a tavaszi idényben sikerül előrelépnünk, és ez összejött, mivel megszereztük az ezüstérmet. Annak külön örülök, hogy a játékunk tovább fejlődött, ezt például a kevesebb kapott gól is alátámasztja. Az új érkezőkkel kapcsolatban zajlanak az egyeztetések, konkrétumokról még nem tudok beszámolni. Akadnak játékosok, akik kölcsönben szerepeltek nálunk, valamint lejáró szerződésű futballisták is. Természetesen nyitott szemmel járunk, vannak kiszemeltjeink, akikkel pótolhatnánk az esetleges távozókat – nyilatkozat Sándor Tamás.

Az együttes június 27-én vág bele a munkába, a tervek szerint az első két héten csak szombatonként lesz edzőmeccse a debrecenieknek, de a folytatásban nem zárható ki, hogy szerda-szombat ritmusban fognak majd pályára lépni.

HBN