Péntek este felkerült a pont az i-re: a DEAC férfi futsalosai a szezon utolsó mérkőzésén 4-1-re nyertek Veszprémben, ezzel a harmadik helyen zártak az NB I.-ben. A bronzcsata ötödik összecsapásán Rácz Zsolt szerezte a második találatunkat.

– Csalóka a végeredmény, nem volt ekkora különbség a két gárda között. A veszprémiek nagy nyomást helyeztek ránk, többször a hősies védekezésünknek köszönhetően óvtuk meg a kapunkat a góltól. Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy Fortuna fogta a kezünket, hiszen a hazaiak többször a kapufát találták el. Úgy érzem, 3-1-nél dőlt el az összecsapás. Sajnos menet közben Berecz Rafaelt és Rodrigót is elveszítettük sérülés miatt, értük is küzdöttünk a folytatásban. A szünet előtt, vagyis lélektanilag fontos pillanatban köszöntem be. Előtte két nagy helyzetet is elrontottam, de szerencsére javítottam.

Nagyon fáradtak voltunk, de mindent kiadtunk magunkból, és ez a mentalitás sikerre vezetett. Nyilván hazai környezetben még jobb lett volna ünnepelni, de így sem búslakodunk.

Remek idényt produkáltunk, ugyanis a bronzérem mellett a Magyar Kupában a második pozícióban végeztünk. Ha választanom kellene a két medália közül, az előbbire voksolnék, mivel nagyon keményen megdolgoztunk érte. Gyakran vasárnap is edzettünk, de a sok munka szerencsére meghozta a gyümölcsét – nyilatkozta Rácz a deac.hu-nak.

A 23 éves játékos a mostani szezonban minden sorozatot figyelembe véve tizenegy góllal hálálta meg Elek Gergő vezetőedző bizalmát.

– Maximalista ember vagyok, így sosem vagyok teljesen elégedett, de ezúttal nincs igazán okom panaszkodni. Sajnos tavaly egy makacs sérülés miatt az egész tavaszt ki kellett hagynom. Abban bízom, hogy a folytatásban minimum ilyen teljesítményre leszek képes. Az is külön öröm, hogy az előző hónapok során sok szép diadallal örvendeztettük meg a szurkolókat – zárta mondandóját Rácz Zsolt.