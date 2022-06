A DEAC férfi futsalosai péntek este, a bronzpárharc mindent eldöntő, ötödik összecsapásán hatalmasat küzdve, 4–1-re megverték a Veszprémet, így megszerezték a harmadik helyet a bajnokságban. A csapat eddigi történetének legjobb eredményét érte el ezzel, hiszen korábban még nem állhatott dobogón az élvonalban.

Szép jövő előtt

A győzelem másnapján Elek Gergő vezetőedző értékelte a meccset és a mögöttük álló szezont is a Hajdú-bihari Naplónak. – A legnagyobb gondjaink már a mérkőzés legelején jelentkeztek, hiszen Berecz Rafael, Vass Ottó és Rodrigo is megsérültek. Rájuk is alapoztunk egy taktikát, amivel meg akartuk lepni az ellenfelünket, ez a terv elég gyorsan dugába dőlt.

Maradt az, hogy küzdünk, hajtunk a sikerért, és a fiúk ezt meg is tették.

Véleményem szerint nem voltunk jók az első félidőben, az előző találkozón, amikor vereséget szenvedtünk, sokkal jobban játszottunk. Azonban a szünet előtt mi szereztünk két gólt, külön öröm, hogy fiatalok – Szabó Ábel és Rácz Zsolt – találtak be. Egy ennyire kiélezett csatában ez hatalmas teljesítmény, szép jövő előtt állnak a fiúk – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, hogy a DEAC ifjú futsalosai által volt hosszabb a kispadja együttesének, mint a veszprémieknek, ami sokat számított a sikerben.

A későbbiekben a csapatkapitány, Szentes-Bíró Tamás is megsérült, de ő minden erejét összeszedve folytatta. – Egész szezonban kimagaslóan irányította a társaságot, ezúttal is igazi vezérként volt jelen a pályán a fájdalmai ellenére – mondta a szakember. – Krajcsi Bence is kiváló formában volt, neki is köszönhető, hogy megmaradt a minimális előnyünk az utolsó tíz percre is. Akkor már csak a szíve vitte mind a két oldalon a fiúkat, nagyon fáradtak voltak, taktikai dolgokról már nem is nagyon lehetett beszélni a végéhez közeledve.

Az utolsó percekben hősiesen védekeztünk, és úgy érzem, hogy a lefújást megelőzően szerzett két gólunkkal a sors igazságot szolgáltatott, ezzel megnyertük a bronzcsatát

– fejtette ki véleményét a szakember.

Még dal is született

A második félidő elején Harmati Tamás egy ártatlannak tűnő szituációban megpróbálta ellenfelére rárúgni a labdát, amiből viszont egy ritkán látható, hatalmas öngól született, ezzel szépített dunántúli csapat.

Harmati Tamás a veszprémiek gyűrűjében | Forrás: Penovác Károly / Veszprém Megyei Napló

– Rendesen leforrázott minket. Sok minden villant át az agyamon abban pillanatban, de semmit nem lehetne leírni belőle. Tamás azt mondta később, hogy ő bezavarta volna saját magát az öltözőbe. Azonban mentálisan nagyon erős, ezek után is olyan teljesítményt nyújtott, ami hasznára vált a gárdának. A játékra koncentrált végig, remekül védekezett, és még be is talált az ellenfélnek az utolsó percben. Igazából már a lefújást követően, az öltözőben jött belőle igazán elő, hogy mekkorát hibázott. Szerencsére nagy jelentősége nem volt ennek az öngólnak, a társak a jó hangulatban persze ugratták vele, még dalt is költöttek ennek kapcsán – árulta el Elek Gergő.

Történelmi szezon

A DEAC ebben az idényében valaha volt legjobb eredményét produkálta azzal, hogy ezüstérmes lett a Magyar Kupában, a bajnokságban pedig felállhatott a dobogó legalsó fokára.

Ez egy történelmi szezon, hiszen eddig NB I.-es szinten még érmet sem szereztünk, most pedig rögtön kettőt is. Tettük ezt úgy, hogy az élvonal minden csapatát legyőztük legalább egyszer, a bajnok Haladást, illetve a Mezei-Villt is. Ezzel szerintem felzárkóztunk a szűk elitbe, innentől kezdve még jobban fognak tartani tőlünk az ellenfelek, mint eddig tették.

Több ember hosszú és áldozatos munkája volt idáig eljutni. Innen már az a nehéz kérdés, hogy felfelé hova tovább. A bajnoki döntő lenne a következő lépcső, de ebben a sportágban, ami egyre inkább professzionalizálódik, borzasztó nehéz elérni. Most az a feladat vár ránk, hogy amíg a játékosok pihennek egy kicsit, addig a vezetőséggel közösen megtervezzük a jövőt – mondta a gárdát irányító tréner.

Bakos Attila