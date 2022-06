Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, idén is kitettek magukért a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola atlétái a hétvégi 127. Atlétikai Magyar Bajnokságon, összesen hat – 4 arany és 2-2 ezüst, illetve bronz – éremmel gazdagították a klub medáliagyűjteményét. Pénteken Kozák Luca 100 méter síkfutásban szerzett egy második helyet, szombaton viszont a fő számában, 100 méter gáton új országos csúccsal (12.70 mp) diadalmaskodott Kerekes Gréta előtt, aki hajszál híján egyéni rekordot hasított. Rúdugrásban Klekner Hanga új egyéni csúccsal, 4,45 méteres eredménnyel győzött, míg Török Gergely magasugrásban (208 cm) szerzett bronzérmet. Vasárnapra is maradt két arany, Szilágyi Réka 57,46 méterig hajította el a gerelyt, megelőzve Kövér Fannit (55,32 m), és Moravcsik Angélát (50,37 m) is maga mögé utasította. Koroknai Tibor pedig, igazolva a papírformát, 400 méter gátfutásban győzött az egyéni csúcsot futó Bánóczy Árpád, valamint Molnár Csaba előtt. A zárónapra is jutott egy bronzérem: Iván Zsombor szerezte meg hármasugrásban 14.94 méteres teljesítménnyel.

– Jó formában érkeztem a budapesti Lantos Mihály Sportközpontba, nagyon szeretek az ob-n versenyezni, hiszen a bajnoki cím a tét, amit mindig jó megvédeni – elevenítette fel a Hajdú-bihari Naplónak Szilágyi Réka. – Előzetesen hatvan méter körüli dobásra számítottam, de a harmadik körben elkezdtem érezni a bicepszemet, és onnantól nem tudtam úgy átkoordinálni a gerelyt, ahogy szerettem volna. Örülök, hogy megnyertem a versenyt, és készülök tovább az Európa-bajnokságra, mert az a fő cél, úgyhogy versenyről versenyre próbáljuk meg összegyúrni a mozgást, amiben szerencsére lépegetek is előre.

Nincs nagy gond a karommal, épp ezért pihenőt sem tartok, hanem belevágunk egy kis alapozó időszakba, hogy még jobb fizikai állapotban legyek majd augusztusban

– ismertette az olimpikon, akinek a következő nagyobb megmérettetése az augusztus 8-i Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj lesz Székesfehérváron, de elképzelhető, hogy előtte elindul pár kisebb viadalon.

Az elmúlt évek Atlétikai Magyar Bajnokságain már megszokhattuk, ha 400 méteres férfi gátfutásról van szó, akkor csak a Koroknai testvérek jöhetnek szóba. Hazánkban 2010 óta Tibor és Máté uralják ezt a számot, és ezúttal sem volt ez másképp. Az idősebbik fivér – Tibor – 50,99 másodperces idővel hódította el újabb magyar bajnoki címét vasárnap délután.

A futamot követően lapunk kereste az újdonsült aranyérmest. – Természetesen nagyon örülök a sikernek, kicsit jobbat szerettem volna futni, mert az Eb-re még inkább bebiztosítottam volna a helyemet. Bár úgy tűnik, hogy szerencsére ez is elég lesz – mondta a Debreceni Sportcentrum atlétája, aki egy hónappal ezelőtt a debreceni Kelet Kupán néhány tizeddel gyorsabb tudott lenni mostani eredményénél. – Az igazság az, hogy betegeskedtem az utóbbi pár hétben, megfázással küzdöttem, úgyhogy az egy kicsit legyengített – fedte fel.

A cívisvárosi gátfutó már előretekint, mert a hétvégén ismét rajthoz áll, ezúttal a pápai Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságon, és bízik benne, hogy addigra teljesen meggyógyul.

Az Európa-bajnokságra készülök minden erőmmel, és a most vasárnapi versenyt követően már csak a Gyulai István Memorialon indulok majd augusztus elején. Szerettem volna még több külföldi megmérettetésen részt venni, azonban a júliusi világbajnokság miatt nem nagyon lesznek

– ismertette a nyári programját Koroknai Tibor, akinél az Eb-ig így végig a tréningezésen lesz a hangsúly, a tervek szerint edzőtáborozni is megy majd.

MSZ