Nem kevesebb, mint kilenc év elteltével rendeztek salakmotoros világbajnoki versenyt Debrecenben pünkösdhétfőn. Azt már a viadal előtt érezni lehetett, hogy óriási érdeklődés övezi a Grand Prix-kvalifikációt, s ez végül a nézőszámban is megmutatkozott: mintegy ötezer szurkoló foglalt helyet a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. A viadal igazi ünnepe volt a sportágnak, erről tanúskodnak a pozitív visszajelzések, amiről a megmérettetés szervezője, Baráth Norbert, a SpeedWolf Debrecen ügyvezetője beszélt a Hajdú Online-nak.

Ajánlólevél a folytatáshoz

– Mindenki elismerően nyilatkozott a versenyről. Nagyon örültünk, hogy a nézők jól érezték magukat, s a versenyzők is csakis pozitív gondolatokat osztottak meg velünk. Még azok a salakszórók is dicsérték a pályát és a szervezést, aki végül nem kerültek a legjobb négy közé, azaz nem jutott tovább. Jóleső érzés volt, hogy a kvalifikációt megszerző pilóták, Rohan Tungate és Andzejs Lebedevs rögtön a verseny után jelezték, hogy szívesen jönnének hozzánk meghívásos viadalra is, de közölnöm kellett velük, amikor a Debrecen Nagydíj lesz, akkor ők pont a Grand Prix Challenge-en húzzák majd a gázt Glasgow-ban – mesélte nevetve a Farkasok első embere, aki a funkcionáriusok értékeléséről is beszélt. – A zsűrielnök Jan Staechmann és a vezetőbíró Mika Laukkanen személyében két olyan tisztségviselő érkezett a cívisvárosba, akik korábban versenyeztek, azaz sportágon belülről jöttek, s ennek nagyon örültem. Nem is kellett csalódnom bennük, nagyon konstruktívak voltak, rugalmasan álltak a megoldandó feladatokhoz. Példának okáért, nem volt ellenvetésük akkor sem, amikor kértük, hogy két futamonként locsolhassuk a pályát a nagy meleg miatt. Ők is tudták, hogy mindenkinek – a versenyzőknek és a szurkolóknak is – az az érdekük, hogy ne porozzon túlzottan a pálya. Ezen a viadalon debütált nálunk a Grand Prix-ban már bevezetett OrangeBox elnevezésű indító-berendezés, ami egy szoftver alapján, random módon hozza működésbe a startgépet. Két futam után azt tapasztaltuk, hogy sokat késik a szalag felcsapódása, ekkor visszaváltottunk a hagyományos, nyomógombos startoltatásra, ami tökéletesen működött az egész viadal során. Kiemelném, hogy nem volt egyetlen hibás start sem a 21 futam alatt. Bukás is mindössze egy akadt, amikor az első futamban Erik Riss elcsúszott, szóval az sem volt komoly perecelés – pedig óriási volt a tét a megmérettetés során. Visszatérve a funkcionáriusokhoz, az első zsűri ülésen elmondtam, úgy érzem, nagyon jó a csapat, a szervezői stáb és a tisztségviselők is a lehető legjobbak a posztokra, így biztosan nagyon jó viadalt fogunk lebonyolítani. És szerencsére igazam lett, flottul működött minden! A versenyt lezáró utolsó hivatalos megbeszélésen Staechmann és Laukkanen zárszóként gratuláltak és tapssal jutalmazták a munkánkat. Bevallom őszintén, számtalan zsűri ülésen vettem már részt, de még ilyet soha nem tapasztaltam. A versenyigazgatóval, Szegedi Mátéval egymásra néztünk, s összekacsintottunk, hogy ezt megcsináltuk! Staechmann érdeklődött a jövőbeni céljainkról, s elmondtam, hogy ugyanilyen vagy még rangosabb versenyeket szeretnénk Debrecenben rendezni. A dánok nemzetközileg is elismert szakembere azt mondta, a pünkösdi viadalunk jó ajánlólevél lesz a további világversenyek igényléséhez – fogalmazott Baráth Norbert, aki elárulta, bár még távolinak tűnik a következő megmérettetésük időpontja, ám az augusztus 20-ai Debrecen Nagydíjra már a jövő héten megkezdik a tárgyalásokat azokkal a versenyzőkkel, akik potenciális résztvevők lehetnek a virágkarneváli salakszóráson.

Boros Norbert

Szymon Wozniak: „Elképesztő verseny volt!” Az elismerő szavak mindig jólesnek a szervezőknek, pláne akkor, ha nemcsak egy baráti beszélgetés során dicsérnek, hanem például egy újságcikkben nyilatkoznak a pozitív benyomásokról. A világ legerősebb bajnokságában, a lengyel Ekstraliga egyik kirakacsapatában, a Stal Gorzów-ban versenyző Szymon Wozniak hazája egyik legolvasottabb salakos hírportáljának nyilatkozott a debreceni viadalról. – Be kell vallanom, hogy a verseny elképesztő volt! Telt lelátók előtt versenyeztünk, gyönyörű időben. A pálya nagyon jól előkészített volt. Úgy gondolom, hogy a szurkolóknak lehetőségük volt megcsodálni néhány igazán szép küzdelmet, ahol a motorosok nagyon magas színvonalon versenyeztek. Az egész környezet, a rendezvény és a stadion előkészítése, valamint az, hogy itt mindenki arra törekszik, hogy jól menjenek a dolgok, azt mondatja velem: a debreceni és az egész magyarországi speedway megérdemelné a sportág fejlesztését, rangosabb viadalok szervezését – nyilatkozta a Speedwaynews.pl oldalnak Szymon Wozniak, a debreceni Grand Prix-kvalifikáció második helyezettje.