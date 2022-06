A viadal rögtön egy kicsúszással kezdődött, az első futam első kanyarjában a német Erik Riss esett el, azonban szerencsére nem történt baj, az újraindításra oda tudott állni, és a második helyen ért célba Jack Holder mögött. Az első teljes körben az előre vártak szerint alakultak az események, és az ausztrál pilóta mellett a két lengyel, Wozniak és Smektala, illetve Jepsen Jensen is hozták saját futamaikat. A rendkívül erős mezőnyben Kovács Roland és Magosi Norbert is egyaránt a negyedik helyen végeztek a nyitókörben. A következő menetben azonban Kovács megszerezte az első magyar pontot, a kiállni kényszerülő Andrei Popát előzte meg. A második teljes kör slágerfutamában Holder és Wozniak óriásit versenyeztek, de a rajt után élre álló ausztrál nem engedte ki a kezéből az újabb 3 pontot, így ő és Smektala álltak 6 egységgel a második futamukat követően.

Magyar pontok

A nagy meleg miatt a verseny első felében 2 körönként öntözte a pályát a már szinte kultikussá váló locsolókocsi, amit ezúttal is a legendás debreceni salakos, Tihanyi Sándor vezetett. A harmadik szakasz egyik legjobban várt versenyében három továbbjutásra esélyes pilóta is részt vett, Wozniak mögött azonban meglepetésre Riss ért célba, Jepsen Jensen lett a harmadik, az addig hibátlan Smektala pedig pont nélkül maradt.

Egy másik futam is különösen érdekes volt, hiszen a két SpeedWolf-pilóta egymás ellen küzdhetett, ebből Kovács Roland jött ki jobban, ezzel megszerezve második pontját, sőt, a következő körben a harmadik is összejött. Aztán Magosi Norbert is megszerezte első pontját, a román Popát megelőzve.

A negyedik szakasz slágerfutamában mérkőzött meg egymással a két ausztrál pilóta, Jack Holder ezúttal is nyert, azonban a lett Lebedevs befurakodott honfitársa elé. Ezzel Rohan Tungate nehéz helyzetbe került a továbbjutást illetően, az utolsó körben viszont győzött, és holtversenyben negyedik helyen végzett Michael Jepsen Jensennel, így ők vívtak különfutamot.

A verseny győztese hibátlan teljesítménnyel Jack Holder, a második Szymon Wozniak, a harmadik pedig Andzejs Lebedevs lett. A továbbjutásért vívott elképesztően izgalmas extra versenyt egy utolsó pillanatos előzéssel Tungate nyerte meg, így ő jutott tovább.

Forrás: Czinege Melinda

BA