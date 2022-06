Magyarország legjobb időfutam menői adtak egymásnak randevút a Bocskaikert mellett megrendezett Egyéni Időfutam Bajnokságon. A meglehetősen meleg időjárás miatt a több mint 200 nevező önmaga és az óra mellett az időjárási körülményekkel is meg kellett, hogy birkózzon, de így is remek eredmények születtek mind a 17 korcsoportban. A legjobban várt versenyek közül a felnőtt nők (WElit) mezőnyében a hegyikerékpárban olimpiai, országúton világbajnoki negyedik, terepkerékpárban Európa-bajnoki ezüstérmes bringás, Vas Kata Blanka diadalmaskodott, ugyanis 1 perc 5 másodperccel teljesített gyorsabban, mint a második legjobb időt tekerő Zsankó Petra. A dobogó harmadik fokára Jordán Réka állhatott fel. A győztes lapunknak is értékelte a teljesítményét.

– Mindenképp szerettem volna nyerni az ob-n. Magán az időfutamon nem éreztem annyira nagyon jól magam, de igazából rosszul sem. Kedden jöttem haza magaslati edzőtáborból, az időfutam bringámmal aznap elmentem egyet átmozgatni, szerdán pedig versenyeztem vele, úgyhogy örülök, hogy győztem. Annyira nem szeretem ezt a pályát, mert egy kicsit unalmasnak találom, de a pozitívum, mivel ez van minden évben, legalább tudtam, hogy mire számíthatok – elemezte a klasszis, akitől lapunk azt is megtudakolta, az országúti-, a hegyi-, vagy a terep kerékpározást szereti-e a legjobban? – Mindhárom szakágat szeretem, de a szívemhez legközelebb a cyclo-cross áll. Mindegyik teljesen más, és nem is könnyű közöttük az átmenet, aki országúti kerékpárral kezdi, annak szerintem nem is igazán megy majd a váltás mountain bike-ra – mondta el Vas Kata Blanka, aki egy hét múlva már utazik a Giro d’Italia Donnéra, az olasz női országúti kerékpáros körversenyre.