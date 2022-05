Két év után ismét asztalhoz ülhettek a Kathy Sándor Sakk Emlékverseny résztvevői Nyíracsádon. 2020 februárjában a hazánkat is elérő pandémia előtt szinte az utolsó pillanatban rendezték meg az eseményt, amelyet a járvány tavaly meghiúsított. Ezért is örültek annyira a megye több településéről, a szomszédos megyékből, de még a Partiumból is érkező sakkbarátok a május 21-én, tizenhetedik alkalommal megrendezett versenynek, amelyen az egykori helyi sakkbarátról, Pósán Ferencről is megemlékeztek.

A megjelenteket Varga Józsefné, a versenynek otthont adó művelődési ház vezetője köszöntötte, majd Nagy János polgármester nyitotta meg a rendezvényt. – Tisztelet illet mindenkit, aki eljött hozzánk erre a nagy múltú versenyre, ahol nemcsak a sport, de a barátság is főszerepet kap. Nagy öröm, hogy a pandémia után végre szabadon rendezhetjük meg a versenyt – közölte, majd az érintett legnagyobb meglepetésére szeretettel köszöntötte a nemrég 60. életévét betöltött Kerti László helyi származású versenyzőt is.

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Utána Pósán Ferenc egykori helyi sakkbarát unokája emlékezett a nagypapára, akinek a tiszteletére elnevezett kupát a legeredményesebb helyi játékos kapja immár tizenegyedik éve. Szmír Mihály, a verseny főszervezője azt tartotta a legfontosabbnak, hogy újra találkozhattak, beszélgethettek a sakkbarátok. A megnyitón egyperces néma főhajtással adóztak a nemrég elhunyt sporttárs, a derecskei Vida József emléke előtt, aki még benevezett a versenyre, de eljönni már nem tudott.

A megye legrangosabb amatőr sakkviadalán 110 versenyző ült táblához. A svájci rendszerű viadalon a Hajdú-Bihar megye amatőr bajnoka címet a püspökladányi Keserű Tibor érdemelte ki. A legeredményesebb helyi versenyzőnek járó Pósán Ferenc Emlékkupát Major Norbert vihette haza.

EREDMÉNYEK



Utánpótlás egyéni: 1. Pál Arnold (Monospetri), 2. Póka Bálint (Monospetri) 3. Bánya Zoltán (Monospetri).

Utánpótlás helyi egyéni: 1. Szücs Martin, 2. Máté Botond, 3. Hudácskó Simon

Ifjúsági egyéni: 1. Bíró Csilla (Debrecen) 2. Szegedy Szabolcs (Debrecen), 3. Pető Dávid (Debrecen)

Ifjúsági csapat: 1. DEAC (Bíró Csilla, Szegedy Szabolcs, Pető Dávid, Gulyás Maja), 2. Nyíracsád ( Simon Ábel, Simon Mihály, Csomós Roland), 3. Balkány (Radócz Áron, Gáspár Péter, Juhász Kristóf)

Felnőtt egyéni: 1. Keserű Tibor (Püspökladány), 2. Jakab Zsolt (Monospetri), 3. Kiss Albert (Püspökladány)

Felnőtt csapat: 1. Monospetri (Jakab Zsolt, Némethy Attila, Jakab Benjamin), 2. Debreceni Sakkbarátok Klubja (Juhász Tamás, Sütő Sándor Tamás, Ecsedi Sándor, Aranyi László) 3. Püspökladány (Keserű Tibor, Kiss Albert, Schmidt József)

A legeredményesebb ifjúsági játékos: Bíró Csilla (Debrecen)

A legidősebb senior versenyző: Szabó Lajos (Berettyóújfalu)

A legjobb női versenyző: Mile Kálmánné (Debrecen)

A legifjabb versenyző: Terdik Benedek (Nyíracsád)

Kedves Zilahi Enikő