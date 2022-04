Bocskai SE–Derecskei LSE 1–1 (1–0)



30 néző. Vezette: Muszka Z. (Papp J., Tőkés R.).



Bocskai SE: Bányai Cs., Pólyik D. (Forgács I.), Nánási D., Kolompár K., Ménes M., Kolompár R. (Nagy N.), Kolompár K., Kovács Gy., Károlyi A. (Kiss T.), Szabó K., Kolompár J. Edző: Varga Zsolt.



Derecske LSE: Fülöp G., Szilágyi M., Komjáti D., Papp Á., Bozsányi T., Csizmadia Cs., Pintér D., Tonhaizer F., Borbíró D., Vadász I., Sinka M. Edző: Szép Sándor.



Gól: Pólyik D., illetve Papp Á. Jók: Ménes, Kolompár J., illetve mindenki. Ifi: 1–0.



Varga Zsolt: Örülünk, hogy megállítottuk a vendégek győzelmi sorozatát. Már az 1. félidőben meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. A 2. félidőben ellenfelünk feljavult. Játékban, durvaságban és szövegben is jobbak voltak ekkor. Utóbbi kettőt néhol mi is átvettük tőlük, így játékunk akadozott. Megyünk tovább!



Szép Sándor: Gratulálok Farkas Zolinak, illetve az egyeki csapatnak az első győzelmükhöz. A mi meccsünkről röviden: ebben ennyi volt, véleményem szerint igazságos pontosztozkodás.

Egyeki SBSE–Hajdúböszörményi TE 2–1 (0–0)



100 néző. Vezette: Vadon T. (Sovány L., Nedeczky Zs.).



Egyeki SBSE: Pap Z. (Kalóz I.), Zsólyomi D., Kun R., Len Sz., Farkas Z., Újvári K., Mester T., Tóth Sz., Ficsór B., Torma S., Farkas Z. (Len Á.). Edző: Farkas Zoltán.



Hajdúböszörményi TE: Tóth Cs., Pásztor D., Ignáth T., Reszler Zs.(Borsi L.), Somogyi M. (Papp N.), Borbély M., Gyarmati Z. (Hajdu Á.), Hutka D. (Győri A.), Bányász A., Dénes S., Kocsis L. (Mizsei Sz.). Edző: Kaszás János Zsolt.



Gól: Farkas Z. (2), illetve Reszler Zs. Jók: mindenki, Zsólyomi D. – a mezőny legjobbja; illetve senki. Ifi: 1–13.



Farkas Zoltán: Végre!!!!!! Tudtuk, hogy egyszer valaki beleszalad az egyeki késbe. Viccet félretéve, nagyon-nagyon vártuk már ezt a sikert, és ráfért a csapatra. A rossz idő ellenére kimondottan jó meccset játszottunk, mindkét csapat próbált focizni, azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen pofonok után, amiket az elmúlt hetekben kaptunk, remek hozzáállással meg tudtuk nyerni ezt a meccset.Ezzel tartoztunk magunknak, úgy érzem.



Kaszás János Zsolt: Sajnos még mindig tart a mélyrepülésünk.

BUSE–DSC-SI 0–1 (0–0)



50 néző. Vezette: Nagy Z. (László I., Szarvas K.).

BUSE: Alimán Gy., Kardos I., Szabó G. (Nagy K.), Békési D. (Mező L.), Váradi M. (Ékes G.), Csordás J., Polonio-Guerreiro J., Trencsényi J., Puskás Z., Ertsey Zs., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert.



DSC-SI: Sallai J., Tóth Cs., Kovács P., Bordás G. (Tar Gy.), Somogyi I., Buglyó A., Nemes Z., Szikszai A. (Szalontai A.), Félegyházi Z., Kiss T., Sütő N. Edző: Selyem Nándor.



Gól: Nemes Z.



Szitkó Róbert: Ha valaki csak az eredményt nézi, az nem tudja, hogy ezen a mérkőzésen gólokkal kellet volna nyernünk. Sajnos számtalan helyzetet hagytunk ki, az ellenfél pedig egyszer járt a kapunk előtt, és egy büntetőből megszerezte a győzelmet. Ettől függetlenül a nyolc mérkőzésen szerzett két pont önmagáért beszél, amiben nekem is megvan a felelősségem. Remélem, a továbbiakban a csapat jobban fog szerepelni.



Selyem Nándor később nyilatkozik.

Sárrétudvari KSE–Kabai Meteorit SE 1–1 (0–0)



100 néző. Vezette: Orosz J. (Nagy R., Kozma M.).



Sárrétudvari KSE: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Tóth N., Kiss N., Füleki B., Vass Á., Gál M. (Vincze Cs.), Nagy L., Kiss D. (Turai A.), Nagy M. Edző: Földesi Ambrus.



Kabai Meteorit SE: Baranyi S., Pallagi J., Szabó P. (Szabó B.), Nagy K., Plókai G., Kovács M., Ale M., Tóth P., Németh M., Tóth Z. (Bernáth B.), Bajnók I. (Örvendi B.). Edző: Tóth Péter.



Gól: Kiss D., illetve Kovács M. Jók: mindenki, illetve Nagy K., Plókai G., Pallagi J. Ifi: 0–2.



Földesi Ambrus: A második büntetővel a Kaba lezárhatta volna a mérkőzést, de mivel ezt nem tette meg, egy pontrúgás után itthon tudtuk tartani az egy pontot.



Tóth Péter: Végig mezőnyfölényben játszottunk, a hazai csapat helyzet nélkül szerezte meg egyetlen gólját, sajnos mi 0-1-es állásnál tizenegyest hibáztunk. További sok sikert kívánok a Sárrétudvari csapatának!

DEAC II–Hajdúnánás FK 4–0 (1–0)



Vezette: Hajdú I. (Katona L., Pintér Á.).



DEAC II: Urbán G., Áros Cs., Váradi L., Hermann D., Barabás Z., Karikás K., Orbán A. (Kertész K.), Patócs R. (Ibrahim K.), Balogh Á., Juhász B., Papp G. (Sütő B.). Edző: Katona László.



Hajdúnánás FK: Pájerski J., Papp L., Bencze D., Andorkó S. (Lakatos N.), Kiss L., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Kökényesi Zs.), Fodor J., Bohács B., Uri M. (Tóth B.), Lovas M. (Csatári D.). Edző: Daróczi Péter.

Gól: Papp G. (2), Barabás Z., Áros Cs.



Katona László később nyilatkozik.



Daróczi Péter: Gratulálok a hazai csapatnak! Sajnos addig, amíg a helyzeteinket nem tudjuk értékesíteni, nehéz lesz mérkőzést nyerni. Ez egy ilyen nap volt.

Hajdúsámson–Monostorpályi SE 1–2 (1–0)



80 néző. Vezette: Tatár I. (Szilágyi Z., Szabó P.).



Hajdúsámson: Nagy P., Balla B., Nagy I. (Dávid T.), Halász Z., Molnár Á., Bacskai A. (Tóth G.), Mertin L., Bordás Á., Szabó B., Kiss R., Faragó B. Edző: Halász Zoltán.



Monostorpályi SE: Bákonyi N., Sólyom M., Nyilas Sz., Gyökeres Z., Kónya M., Rostás G., Gyügyei Z., Nagy A. (Bodnár L.), Illés D. (Erdős B.), Szilágyi A., Bojti Á. Edző: Bereczky Bence.



Gól: Nagy I., illetve Gyügyei Z. (2). Jók: Kiss R., Faragó B., Bordás Á., Balla B, illetve mindenki. Ifi: 1–1.



Halász Zoltán: Az első játékrészben „élesebbek” voltunk, jogos volt az előnyünk. A második félidőben szépen fokozatosan elfogytunk, fizikálisan és mentálisan is elfáradtunk, megérdemelten egyenlített ellenfelünk, de azt gondolom, az 1 pontra legalább rászolgáltunk volna.



Bereczky Bence: Egyszer jó lenne már normális időjárási körülmények között lejátszani egy bajnokit. Az első félidőben egyértelműen jobb volt nálunk a Sámson, és megérdemelten vezettek a szünetben. A második játékrészben a szezon eddigi legjobb teljesítményével megérdemelten fordítottuk meg az eredményt. Büszke vagyok a játékosaimra, ez férfimunka volt! Köszönjük a Hajdúsámsonnak a vendéglátást, és további sok sikert kívánunk nekik, jó lenne, ha minden csapat ilyen kulturáltan futballozna a bajnokságban.

Balmazújvárosi FC–Nyíradony VVTK 0–2 (0–1)



250 néző. Vezette: Gálfi F. (Bendik T., Hajdu P.).



Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Rőth A., Sallai Cs. (Kerekes B.), Molnár Sz. (Silling M.), Szabó B. (Prokisch D.), Tóth G., Galla P., Nagy Z. (Bajusz M.), Urbin P., Bokros T., Sándor H. Edző: Lajos Ferenc.



Nyíradony VVTK: Gyurina J., Vass G. (Ugyan R.), Perényi R., Nagy K. (Kiss G.), Kántor T., Mile M., Bara M. (Ungvári P.), Bogár M., Daru I., Rácz T., Tömöri L. Edző: Dán Ferenc.

Gól: Kántor T., Ungvári P. Jók: Kerekes B.



Lajos Ferenc: Ebben a bajnokságban a mumusunk bevált. Fájdalmas, hogy nem tudtunk élni a kínálkozó lehetőségekkel, sok gyenge teljesítmény eredménye a mai vereség.



Dán Ferenc: A mai meccsen egy jól felkészített csapat ellen játszottunk, és a bajnokesélyessel. Profi körülmények veszik körül a csapatot, szinte biztos vagyok benne, hogy ők nyerik meg a bajnokságot. De engedtessék meg nekem, hogy ma az én csapatomat dicsérjem meg, akik ma nagy alázattal és fegyelemmel játszottak. Minden taktikai utasítást betartottak, a kritikus szituációkban kisegítették egymást, ezért szép győzelmet arattunk. Szép munka, fiúk! A Balmaznak további sok sikert kívánok!

Püspökladányi LE–DASE 0–2 (0–1)



30 néző. Vezette: Varga Gy. (Puskás Z., Farkas B.).



Püspökladányi LE: Szabó P., Bernáth G. (Török T.), Simon N., Ferenczi L. (Szabó B.), Bodó T., Jámbor M., Berde M. (Horváth I.), Csáti I. (Veres S.), Daróczi D., Pap L., Nagy J. Edző: Szabó Máté.



DASE: Polyák F., Kiss L. (Győri R.), Nagy B. (Deák Z.), Molnár B. (Dobos Á.), Nagy L., Éder B. (Gudmundsson J.), Csák Zs., Éder G., Bucz B. (Szabó J.), Balogh B., Ibrahim K. (Kang J.). Edző: Kovács Miklós.



Gól: Ibrahim K., Bucz B. Jók: Simon N. Ifi: 0–7.



Szabó Máté: Akartunk, mentünk, csináltuk, sajnos nem sok sikerrel. Impotens mezőnyfölénynél többre ma nem futotta, helyzetek számában ellenfelünk felénk nőtt, és sajnos megérdemelten nyert. Ki kell emelni a pozitívumokat, és erőt meríteni belőlük, mert nagyon fontos időszak következik.



Kovács Miklós: Gratulálok a srácaimnak a győzelemhez! Amit kértem tőlük, azt megvalósították, végig fegyelmezettek voltak, és próbáltak nagy nyomást gyakorolni az ellenfélre, ami egyébként nem volt könnyű, hiszen ellenfelünk is nagy elánnal vetette magát bele a mérkőzésbe, és helyenként sikerült is megnehezíteni a dolgunkat, de azt gondolom, hogy a kapunk nem forgott veszélyben a mai nap során. Akár szerezhettünk volna még 1 vagy 2 góllal többet is, de így is nagyon örülünk a sikernek, és megyünk tovább az úton.