A Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter a Debreceni Sportcentrummal közösen rendezi meg a FőnixFittet április 30-án, szombaton a közelmúltban korszerűsített Főnix Arénában. A programot a város támogatásával, valamint a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetével, és a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központtal összefogva rendezik meg 3000 négyzetméteren. A nagyszabású szabadidős-, és tömegsportnap célja, hogy a mozgást, a testedzést népszerűsítsék, hangsúlyozzák egészségmegőrző szerepét, írja a hirek.unideb.hu.

A testet megmozgató nagyszínpados programokon a fitnesz különböző ágainak népszerű képviselői izzasztják majd meg a résztvevőket, úgy, mint: Béres Alexandra, Sifter Tímea, Péntek Enikő, Tatarek Rezső, Czégel Erika vagy éppen Bánkuti Gabriella. Emellett a legnépszerűbb debreceni fitneszklubok standjai, továbbá workshopok, szakmai kiállítók, is várják az egész napos edzéslehetőség iránt érdeklődőket.

Az V. FőnixFitten a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének standját is megtalálhatják majd az érdeklődők, ezzel kapcsolatban osztott meg fontos információkat Balogh László a DESKI igazgatója.

- Az idei eseményen elsősorban az egyetemi sportképzéseket és a 2024-es Miskolc-Debrecen közös rendezésű Európai Egyetemi Játékokat szeretnénk promotálni. Emellett a hallgatóknak is van egy jó hírünk: testnevelő tanár kollégáink is kint lesznek a helyszínen, így aki részt vesz a FőnixFitt programjain, és a standunknál regisztrál, annak beszámítjuk ezt a napot egy testnevelésórának – hívta fel a hallgatók figyelmét is Balogh László.

A helyszínen a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központja ingyenes diagnosztikai mérésekkel, szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással vár mindenkit.

Forrás: Napló-archív

- Idén leginkább arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a sporttudomány és a sportorvoslás eszközeivel hogyan lehet hozzájárulni a hobbisportban résztvevők egészségmegőrzéséhez, a sérülés prevencióhoz, valamint a tudatos és legális teljesítményfokozáshoz – mondta el az egyetemi portálnak Szántó Sándor, a Debreceni Egyetem Sportorvosi Tanszékének vezetője, a SET orvosigazgatója.

Lehetőség lesz testösszetétel meghatározásra, testzsírszázalék- és izomtömegmérésre, mindez pedig alapot teremthet egy ésszerű étrendi, életmódbeli reformhoz.

- A fizioterápiás egységünknél ki lehet próbálni, hogy akut sportsérüléseknél vagy túlterheléses ártalmaknál hogyan lehet ezekkel az eszközökkel felgyorsítani a gyógyulási folyamatot. Illetve, ami talán a legfontosabb, hogy gyógytornászaink által bemutatunk és a gyakorlatban is helyesen elsajátítható lesz néhány olyan mozgásforma, például a nyújtás és a core-izomerősítés, amely a sérülések megelőzése szempontjából nagyon fontos – sorolta az orvosigazgató.

A UniFit színpadán délelőtt 11 órakor kezdődnek a programok az egyetemi fitneszközpont népszerű és szakképzett trénereivel. A választható mozgásformák között megtalálható lesz a többi közt a body shape, cardio-boksz, HIIT, gerinctorna vagy épp a deepwork, de különböző játékokkal és nyereményekkel is készülnek – tájékoztatta a hirek.unideb.hu-t Balogh Tamás, az UniFit szakmai és operatív igazgatója.

- Legfőképpen az életmódváltáshoz szeretnénk utat mutatni a kipróbálható mozgásformák segítségével, amelyek a különböző élettani folyamatokat pozitív irányba, az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés irányába mozdíthatják el. Mivel a FőnixFitten a legtöbb mozgásforma kardio jellegű, így hangsúlyosan megjelenik a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére tett törekvésünk is – hangsúlyozta a fitnesz központ igazgatója.

Az X. FőnixFitt szombat reggel 8:30-kor nyitja meg kapuit. A rendezvényre mintegy 3000 érdeklődőt várnak.