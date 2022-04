A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola versenyzői közül négyen is kiharcolták a délutáni finálékba kerülést a debreceni rendezésű 124. Úszó Országos Bajnokság második napján. A férfiaknál Holoda Péter 4. idővel jutott be az 50 méter gyorsúszás döntőjébe, míg a hölgyeknél Senánszky Petra teljesítette a leggyorsabban a távot. Az 1500 méter női gyorsúszás fináléjában Gál Kincső 8. idővel várhatta, míg Koch Zita a 200 méter női pillangó B döntőjében bizonyíthatott.

A nyitószám a 200 méter férfi pillangó volt, amelyet az olimpiai bajnok Milák Kristóf, a szám címvédője, világcsúcstartója 1:53.88-cal, több mint egy másodperccel nyert meg Kenderesi Tamás előtt.

A hölgyeknél Hosszú Katinka a címvédő Kapás Boglárka távollétében – a hajdúsági születésű úszó egy hosszabb kihagyás miatt ezúttal a rövidebb számokra koncentrált – megnyerte első aranyérmét az ob-n. A szám B döntőjében Koch Zita, a DSC-SI sportolója a 7. helyen végzett.

A 100 méter hátúszással folytatódott a program: a férfiaknál Kovács Benedek, a nőknél Molnár Dóra lett a bajnok, előbbinek Dzsudzsák Balázs, a DVSC NB I.-es labdarúgó együttesének csapatkapitánya adta át az aranyérmet.

Hajdúsági szempontból a legjobban várt számok, az 50 méteres gyorsúszás döntői következtek. A férfiaknál Holoda Péter a hatos pályáról rajtolva a többek között Milák Kristófot, Szabó Szebasztiánt és Németh Nándort felvonultató mezőnyben 22.74 negyedik lett!

A hölgyeknél visszavágva Gyurinovics Fanninak a tavalyi ezüstért Senánszky Petra 25:24-es idővel országos bajnok lett!

Senánszky Petra: „hazai pályán mindenképp szerettem volna nyerni”

– Saját magamra helyeztem a nyomást, mert hazai pályán mindenképp szerettem volna elhozni az aranyérmet. Nagyon örülök, hogy sikerült és annak is, milyen sokan drukkoltak a helyszínen, nagy energiát adtak. El is kellett, mert nem sikerült olyan jól az úszás, mint reggel, még át kell majd gondolnom, hogy mi lehetett ennek az oka. De összességében örülök, mert tavaly a 25.50-es időt nem tudtam átlépni, csak az Európa-bajnokságon, idén pedig már kétszer is sikerült – adott villámnyilatkozatot a Haonnak a debreceni világklasszis.

Holoda Péter szerdához képest sokkal vidámabban nyilatkozott a férfi 50 gyorsúszás döntője után a Haonnak: – Jobban esett az 50 méter, ha a szerdai 100-as úszásomhoz nézzük, ez kiemelkedő teljesítménynek minősült. Mindig a saját legjobb formámhoz képest várom az eredményt, és szerdán kicsit szíven ütött a 100 méteres döntőben úszott időm. Jelenlegi helyzetemben a 23 alatti idő kifejezetten jó ötvenen, négy tizeden belül van az egyéni legjobbamtól. Sikerült elkapni a rajtot, mellettem Szabó Szebasztián a mostani időszakhoz képest eszméletlen nagyot ment, de én is elégedett vagyok a teljesítményemmel –mondta el a DSC-SI versenyzője.

Rasovszky Kristóf nem bízta a véletlenre az 1500 méter gyorsúszás bajnoki címét, nagy előnnyel nyert, a nőknél Késely Ajna győzött óriási fölénnyel. A DSC-SI versenyzője, Gál Kincső a szép hatodik helyen csapott a célba.

A döntők az M4 Sport oldalán élőben követhetőek.

Cikkünk frissül.

MSZ