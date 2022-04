Sikerrel vette a női futsal NB I. bajnoki döntőjének első mérkőzését a Debreceni Egyetem alakulata, miután hazai pályán 3–1-re legyőzte a Budaörsöt. A mérkőzés gólszerzői Krascsenics Csilla (5., 6.), Üveges Katalin (36.), illetve Kardosi Blanka (27.) voltak.

A hazaiak legjobbjai a duplázó Krascsenics Csilla és a több – különösen 2–1 után – remek védést bemutató Torma Lilla voltak. – Jól sikerült a felkészülésünk a döntőre, edzőmérkőzést is játszottunk, megfelelő állapotban vártuk az összecsapást. Mivel egy hónap sok idő, nem tudtuk biztosan, hogy mire számíthatunk majd a Budaörstől. Számítottunk rá, hogy az ellenfél játékából adódóan sok dolgom lesz, nekem kell majd biztosítanom az előszeretettel alkalmazott löbböléseiknél – nyilatkozta a lefújás után a Naplónak a kiváló hálóőr.

Quirikó Vivien vezetőedző leginkább az első játékrésszel volt elégedett, ám a szünet után történtek miatt volt benne egy kis bosszúság is. – Viszonylag gyorsan megszereztük az első, majd a második találatunkat is. Fordulást követően nyomott a Budaörs, nehezebben jöttünk ki a térfelünkről, több dolga volt a kapusunknak, és gólt is kaptunk. De nem is vártam tökéletes játékot, hiszen régen volt mérkőzésünk. Várható volt, hogy meglátszik majd rajtunk az egy hónap kihagyás, emellett egyik meghatározó futsalosunkra, Fülöp Diánára nem számíthattunk. A meccs elején Tóth Nóra kisebb sérülést szenvedett, ami tovább nehezítette a helyzetünket, így a körülményeket figyelembe véve rendben van ez a kezdés – mondta el a szakember.

Az egyik gárda harmadik sikeréig tartó aranycsata vasárnap 14 órától a Budaörs otthonában folytatódik.

MSZ