Tovább bővült a DEAC-család, hiszen két héttel ezelőtt megszületett az NB III.-as labdarúgó-együttes támadója, Bereczki Dániel kisfia, Danika. A büszke édesapa emiatt nem is volt ott a Jászberény elleni idegenbeli bajnokin.

Forrás: Bereczki Dániel-archív

– A feleségemmel mindig is úgy gondoltuk, hogy a házasságkötésünk után nem sokkal bővítjük a családot. Nagyon vártuk Danika érkezését, már jó előre előkészítettünk mindent a lakásban. Számomra nem is volt kérdés, hogy apás szülés lesz, a feleségem is azt szerette volna, ha ott vagyok végig mellette. A legfontosabb természetesen az volt számunkra, hogy egészséges legyen a kicsi, de úgy voltunk vele, hogy nem baj, ha kisfiú lesz az első – számolt be a Hajdú-bihari Naplónak a 26 esztendős játékos.

Ahogy arról volt már szó, az ifjú trónörökös az édesapja után kapta a nevét. A támadó elmondta, bár családjában van ennek hagyománya, ő nem ragaszkodott ennek a folytatásához, de végül arra jutottak a nejével, az lesz a legjobb döntés, ha Dánielre keresztelik el a kicsit. – Amiben tudok próbálok segíteni. A feleségem mindent megtesz annak érdekében, hogy kipihent tudjak maradni. Túlnyomórészt ő kel fel Danikához éjszaka, én pedig igyekszem napközben ezt meghálálni.

Hatalmas, de örömteli változás ez az életünkben. Csodálatos érzés, hogy tudom amikor hazaérek már ott vár a kisfiunk is. Ha csak meglátom, minden olyan érzés felszívódik, amit esetleg egy aznap korábban kevéssé jól alakult dolog okozott bennem, és átadja a helyét a boldogságnak.

MSZ