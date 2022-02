A Debreceni VSC bravúros, 2–0-s sikert aratott a Puskás Akadémia otthonában vasárnap délután. A Loki ezzel feljött a 8. helyre az OTP Bank Liga tabelláján megelőzve a döntetlent játszó Honvédot és az első tavaszi vereségét elszenvedő Gyirmótot is.

A Lokiban újra kezdő volt Bódi Ádám, aki Dorian Babunski második góljának az előkészítésében meghatározó szerepet játszott, de a rutinos középpályás a támadásokon kívül a védekezésből is tevékenyen kivette a részét. A debreceniek 27-ese a bajnoki másnapján nyilatkozott a Naplónak. – Nehéz héten voltunk túl, hiszen a Kövesd elleni meccset eléggé elrontottuk egy gyönyörű fehérvári győzelem után. Külön készültünk arra, hogy az oldalvonal mellett próbálnak majd minket megbontani a szélső hátvédek segítségével, hiszen ez a Puskás egyik erőssége. Csapatszinten jól megoldottuk a védekezést, kompaktak voltunk, és így kevés helyzete adódott a hazaiknak, ez pedig a mieinket dicséri. Illetve nagy figyelmet kellett fordítanunk a második labdákra is, mert ezek begyűjtésében nagyon jó a PAFC, talán ezek kontrollálása volt a győzelem másik kulcsa. Cserébe elöl több szép támadást vezettünk, például a második gólt megelőzően is. Azt mondhatom, hogy egy tökéletes napon vagyunk túl, ráadásul a végén akár egy harmadik gólt is szerezhettünk volna, de így is csodálatos ez a győzelem – hangsúlyozta.

Túl a betegségeken

Bódi Ádám Felcsúton kezdett először a tavaszi idényben, ami annak köszönhető, hogy több betegséggel is bajlódott az elmúlt időszakban. – Decemberben egy olyan vírust kapott el az egész család, hogy még a kórházat is megjártuk a kicsikkel, nekem is bent kellett töltenem egy fél napot. Aztán mire rendbe jöttünk, elkezdődött a háromhetes alapozás, aminek a második hetétől kezdve én itthon voltam, mert pozitív lett a koronavírustesztem. Eddig még elkerültem, két évig kihúztam, de szerencsére most sem volt semmi problémám. Azonban nem mehettem edzeni, és a lényegi részéről lemaradtam a tavaszi rajt előtti felkészülésnek, ezért nem voltam megfelelő edzettségi állapotban. Persze egy játékos már hamarabb játszana, mint ahogy azt szabad, de teljesen érthető volt a mester részéről, hogy csak csereként számított rám az első három mérkőzésen. Bízom benne, hogy innentől kezdve minél több lehetőséget kapok majd a találkozókon – fogalmazott.

A Loki focistája elmondta, hogy részletesen még nem foglalkoztak a következő ellenféllel, az MTK-val, hiszen hétfőre pihenőt kapott a gárda. A Nagyerdei Stadionban azonban szeretnék, hogy az ő akaratuk érvényesüljön. – Nem dőlhetünk hátra, sőt most kell rátaposni a gázpedálra! Ezúttal nem eshetünk ugyanabba a hibába, mint a Mezőkövesd ellen, mert három pont begyűjtésével még inkább stabilizálhatnánk a helyünket a középmezőnyben – osztotta meg gondolatait Bódi Ádám.

