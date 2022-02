A Debreceni VSC labdarúgócsapata a második helyezett Puskás Akadémiához látogatott az OTP Bank Liga 21. fordulójában. Tizedikként érkezett Felcsútra a Loki, amelyik az előző fordulóban, Mezőkövesdtől elszenvedett hazai vereségét igyekezett kijavítani. Mind a két gárdának fontos lett volna a három pont begyűjtése, mivel a Ferencváros szombaton döntetlent játszott az MTK ellen, ezért a hazaiak az élre ugorhattak volna. Joan Carrillo együttesének pedig az volt a célja, hogy minél messzebb kerüljenek a kiesőzónától. A Puskás az előző fordulóban pont a szombaton Fraditól pontot raboló MTK-tól kapott ki otthon, és mivel ebben az idényben egymást követő két mérkőzésen eddig még nem kaptak ki a felcsútiak, szerették volna ezt a statisztikát megőrizni. Ezt nagyban megnehezítette az, hogy a vezetőedző Hornyák Zsolt betegsége miatt nem lehetett ott csapatával, a stadion egy elkerített szektorából nézhette a mérkőzést.

Fotó: Nemzeti Sport / Meder István

Ahogy az várható volt a PAFC kezdte fölényben a meccset, és rögtön komoly helyzetbe is kerültek Nagy révén a hazaiak, akit talán a meglepett, hogy mennyire üresen maradt, ezért csúnyán a vendég kapu mellé bólintott a beadást követően. A másik oldalon Dzsudzsák végezhetett el ígéretes pozícióból szabadrúgást, azonban a lövése lepattant a sorfalról. A Loki következő próbálkozása viszont már sikeres volt: Dorian Babunski tartotta meg harcosan a Puskás tizenhatosán belül a labdát, majd gyönyörűen tekerte föl a bal felső sarokba, ezzel megszerezte a vezetést a vendég gárda. Hátrányban növelte a nyomást a Puskás Gróf kapuján, azonban sok dolga nem volt a debreceni kapusnak. A félidei szünetre a csapatok így 1–0-s vendég előnynél vonultak.

Fotó: Nemzeti Sport / Meder István

A szünetet követően érezhetően ráerősített a Puskás, azonban a kinyíló hazaiakkal szemben veszélyes ellentámadásokat vezethetett a DVSC. Az erősödő nyomás alapján Joan Carrillo érezte, hogy csapatának frissítésre van szüksége, ezért kettőt is cserélt a 61. percben. Nem sokkal később Bódi Ádám kapta jobb szélen a labdát, és miután megforgatta védőjét, tökéletesen passzolt Baráthnak, a fiatal középpályás pedig kihagyhatatlan helyzetbe hozta Dorian Babunskit, aki saját maga és a Loki második gólját is szerezte. A hazaiak becsületesen próbálkoztak, de semmi nem jött össze nekik. Sőt, a Loki a harmadik gólját is majdnem megszerezte, Dzsudzsák ívelt középre a csereként beállt Tischlernek, azonban Markek bravúrral védte a debreceni támadó fejesét. Az utolsó percekben szépen tartotta az eredményt a Loki, így megérdemelten győzött 2–0-ra a Puskás Akadémia otthonában.

Bakos Attila