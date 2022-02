A közelmúltban hivatalossá vált, hogy hazánk legmagasabban jegyzett fitnesz és testépítő szervezete, az IFBB Pro League Hungary vezetése kinevezett hat hivatalos csapatot. A féltucatnyi kiválasztott gárda között ott van a debreceni Koncz Team, melynek vezetőjével, Koncz Brigittával beszélgettünk.

Szolid eleganciával

Egyből adódik a kérdés: mi lesz a szerepe, feladata a hat kiválasztott csapatnak a jövőben? – Több fitneszszervezet tevékenykedik a világon, a szabályok és az elvárások is különböznek, de ezek közül mindössze egyetlenegy versenyrendszer vezet a legmagasabb szintig, azaz a Mr. Olympia színpadáig, s ez az IFBB Pro League, amelynek az amatőr szervezete az NPC. Az IFBB Pro League Hungary vezetése fontosnak tartotta, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a szervezet égisze alá tartozó versenyzők a szabályokról, a változásokról, a versenyekről, pontgyűjtési lehetőségekről, ezért régiós központokat hoztak létre. A sportolóknak tudniuk kell, milyen a versenyöltözet, mik az éppen aktuális trendek, esetleg változtak-e az előírások, vezettek-e be új kategóriákat. Akkor lehet sikeres egy versenyző, ha a hivatalos szabályrendszer elvárásaira készítik fel. Erre az egyik legjobb példa a pózolás a bikini kategóriában. Van olyan szövetség, ahol úgy köröznek a karjukkal a lányok, hogy az már zavaró, a másik szervezetnél pedig a mozgásuk arra emlékeztet, mintha repülni szeretnének. Az IFBB profi ligánál nincs propeller és senkit sem biztatunk arra, hogy saját magukat túlprodukálva billegjenek a színpadon. Aki az IFBB Pro League Hungary versenyein szeretne indulni, és az álma az, hogy profi kártyát szerez, azoknak szolid eleganciával illik bevonulni és elkápráztatni a bírókat. S mindösszesen két testhelyzetben, első és hátsó pózban kell megmutatnia a felkészített testét – foglalta össze az alapokat a Koncz Team első embere.

Várta a lehetőséget

Az elismert személyi edző kitért arra is, hogyan fogadta a felkérést. – Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek a szövetségnek a hazai képviseletétől megkaptam a lehetőséget az egyik hivatalos csapat vezetésére. Az elmúlt két év történéseit figyelembe véve az IFBB Pro League Hungary-nél hivatalos csapatnak lenni óriási eredmény: aki bekerül ebbe a körbe, szakmai szempontból nagyot léphet előre. Többek között várhatóan nőhet a versenyzők létszáma, hiszen a központba jelentkező lányokat a lakhelyükhöz legközelebbi csapathoz irányítják. A csapatokban folyó munkát, illetve fejlődését szolgálják a meghirdetett csapatversenyek, ahol a gárdákat a megszerzett pontok alapján rangsorolják. Bízom benne, hogy a debreceni régiót képviselve, jövőre mi is ott lehetünk a csapatverseny élmezőnyében úgy a létszám és az eredményesség tekintetében – fogalmazott Koncz Brigitta, aki azt is elmondta, hogy a hivatalos csapatok vezetői közvetlen kapcsolatban vannak a hazai képviselet legfelsőbb irányítóival, szakmai és médiatámogatásban részesülnek, illetve bekapcsolódhatnak a képzési rendszerbe, s előbb-utóbb a legjobbak tesztbírókat is jelölhetnek – tekintett a jövőbe Koncz Brigitta, majd folytatta mondandóját.

– Meglepni nem lepett meg a felkérés, mondjuk úgy, hogy már nagyon vártam a lehetőséget, amire azonnal igent mondtam. Magyarország legnagyobb fitnesz seregszemléjén, a Fitparádén rendezik meg az IFBB Pro League Hungary profi kártya kvalifikációs versenyeit, ami a legrangosabb versenyen hazánkban, sőt Európában is a legfontosabb viadalok között tartják számon. A Fitparádé nemcsak rangos és rendkívül magas színvonalú, hanem nagyon jól szervezett rendezvény is egyben, amin dicsőség, illetve felejthetetlen élmény pódiumra lépni. Tavaly huszonkilenc országból, csaknem hatszáz versenyző mutatta meg kidolgozott testét a zsűrinek, ezen belül három pro viadalon is megmérettették magukat az indulók. A Fitparádén az általam felkészített hölgyek hagyományosan jól szerepelnek, ugyanis számunkra ez a főverseny, erre a megmérettetésre időzítjük a legjobb formát. Ennek fényében nyugodt szívvel kijelenthetem, a szervezet vezetői már évek óta figyelik a tanítványaimat, s ezáltal a munkámat – fogalmazott a tréner, aki hozzátette, a kiválasztásban fontos szerepet játszott az a nyitottság, amivel befogadja a többi csapatvezető tanácsait, s ezáltal szakmailag tovább fejlődhet. Koncz Brigitta kiemelte, korábban már dolgozott együtt a szövetség elnök asszonyával, Buranits Ildikóval, aki nagyra értékeli a lojalitását.

Gombos Klára, Orosz Ilona, Nagy Gazsi Renáta | Forrás: Gombos Klára, Orosz Ilona, Nagy Gazsi Renáta-archív

Eredményesség és építkezés

A hajdúsági csapat vezetője elárulta, elsősorban a bikini, a wellness és a men’s physique kategóriákba készít fel sportolókat. Az idei versenyszezonra jelenleg három hölggyel készül, nevezetesen Gombos Klárával, Orosz Ilonával és Nagy-Gazsi Renátával, de az őszi idényre már biztosan bővül a csapat. – Ebben az évben az első megmérettetésünk a Kökény Béla Classic NPC Regional verseny lesz május 7-én, Budapesten. Tervben van, hogy két héttel később Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban a Fitparade Balkan Classic viadalon is színpadra állnak a lányok. A legnagyobb létszámmal az októberi Fitparádén lehet látni bennünket, amit a fővárosi Kozma István Sportcsarnokban rendeznek. Amennyiben más viadalokon is részt veszünk, azokat felkészülési állomásoknak tekintjük, illetve rutinszerzés céljából tesszük. Természetesen az eredményes szereplés a célunk, de nem szabad elfelejteni, hogy építkezési fázisban van a csapatunk, így ezt az évet a bemutatkozási időszaknak tekintjük – zárta mondandóját a kiváló tréner.

Lehetőség mindenki előtt

Az IFBB Pro League Hungary a földkerekség legmagasabban jegyzett fitnesz és testépítő szervezetét, az IFBB Pro League/NPC-t képviseli Magyarországon. Ez az egyetlen szövetség, amelyik versenyrendszere a legrangosabb és legelismertebb verseny, a Las Vegas-i Mr. Olympiára, és ahogy mondjuk Arnold Schwarzenegger esetében, a hollywoodi mozik világába vezethet. Így nem véletlen, hogy minden versenyző IFBB profi szeretne lenni. Az IFBB Pro League Hungary által Magyarországon biztosított verseny és kvalifikációs rendszer támogatja ezt az elhatározást. A szervezet NPC vonalában van a legtöbb amatőr kategória, ahol a teenager, junior, senior, masters korosztályokban minden életszakaszra lehetőséget biztosítanak bikini, wellness, physique, figure, női-férfi bodybuilding, classic és men’s physique kategóriákban. Az IFBB Pro League egyedülálló módon évente több mint 300 viadalon ad lehetőséget arra, hogy a sportolók bekapcsolódjanak a globális és egészen a profi csúcsra vezető versenyrendszerbe.