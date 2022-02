A fiatal házaspár első öt éve azzal telt, hogy annyi edzőtáborba mentek, amennyibe csak tudtak, ezeknek köszönhetően megismerkedtek a japán és az európai aikido jellegzetességeivel is. – Volt olyan időszakunk, amikor negyvenen is jártak hozzánk, egy nagyon lelkes társaság gyűlt össze. Sajnos 2018-ban meghalt a férjem, azonban utána is folytatni tudtuk a tevékenységet, és mai napig is csináljuk – mondta.

Harmóniában a partnerrel

Az aikidóban nincsenek versenyek és küzdelem, a cél a tanulás és a folyamatos fejlődés. – Egy másfél órás tréning elég intenzív, hiszen megállás nélkül mozgunk. Fontos, hogy harmóniába kerüljünk a partnerünkkel, és nagy élmény látni, ahogy egyre több fogást, technikát tanulnak meg a többiek. Mind a két alapvető szerep – a támadó és a védekező – is igen fejlett mozgáskultúrát igényel, ezért tényleg nagyon szépen fejlődnek azok, akik ezt komolyan veszik. Az a legjobb, hogy ez a folyamat nem áll meg, mert az is halad szépen előre, aki 25 éve jár, de az is, aki csak 3 hónapja – emelte ki Oláhné Szabó Márta.

A klub elnöke elmondta, hogy a koronavírus-helyzet az ő létszámukra is rányomta a bélyegét, azonban az elmúlt időszakban ismét egyre több érdeklődő érkezik hozzájuk.

Bakos Attila