Nem Joan Carrillo a lényeg



A DVSC vezetőedzőjének, Joan Carrillónak kifejezetten különleges lesz a fehérvári túra, hiszen két alkalommal is volt ott tréner, ráadásul 2015-ben bajnoki címet is szerzett az együttessel. – Nagyon jó csapattal dolgozhattam anno a Videotonban, akikkel szép eredményeket értünk el. A mostani Fehérvár is jó csapat, amelynek pontokra van szüksége, ahogy nekünk is. Nagyon sok barátom van ott a csapatban és a szurkolók között is, de a mérkőzés alatt arra fogunk koncentrálni, hogy megszerezzük ezeket a pontokat. Számomra nem az a legfontosabb, hogy Joan Carrillo játszik a Vidi ellen, hanem az, hogy a Loki mindent megtegyen a sikerért – hangsúlyozta.



A katalán szakember elárulta, kielemezték, hogy mire számíthatnak aktuális riválisuktól.

Nem számítok arra, hogy meg fognak minket lepni. Nagyon jó edzéseken vagyunk túl a héten, és készen állunk arra, hogy megmérkőzzünk

– fogalmazott a vezetőedző, majd kiemelte, előrelépésnek tartja, hogy az elmúlt mérkőzéseket kapott gól nélkül tudta lehozni együttese.

Bakos Attila