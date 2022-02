Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétvégén a 19. forduló mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó NB I., és a DVSC focistáira ismét parázs meccs vár: a múlt heti, Kisvárda elleni 0–0 után ezúttal a MOL Fehérvár ellen gyűjthetik tovább a bajnoki pontokat Joan Carrillóék.

Az utóbbi szűk évtizedben nem a székesfehérvári futballcsapat volt a DVSC kedvenc ellenfele, ugyanis a Loki 2014 októbere óta, vagyis több mint hét esztendeje nem tudta legyőzni a fejér megyeieket, s azóta mindössze 3 döntetlent sikerült kicsikarnia 14 vereség mellett. Mindenesetre némi bizakodásra adhat okot, hogy a 3 ikszből az egyik éppen a mostani bajnokságban, tavaly ősszel realizálódott, amikor is a remekül játszó Loki tíz emberrel is vezetni tudott Debrecenben Ugrai Roland büntetőből elért góljával, a vendégek pedig csak a hosszabbításban tudtak egyenlíteni, szintén 11-esből – elevenítette fel a DVSC hivatalos oldala.

Az örökmérleg már kevésbé elkeserítő, 81 bajnokiból 17 döntetlen mellett 34 fehérvári és 30 debreceni siker született, emellett a debreceni drukkerek nyilván szívesen emlékeznek vissza a Magyar Kupa 2001-es döntőjére, amit 5-2-re nyert a debreceni csapat az Üllői úton. Mindez persze régen volt, a jelenlegi erőviszonyok alapján egyértelműen a legtehetősebb klubok közé tartozó, 29 ponttal a negyedik helyen álló Mol Fehérvár FC-t tartják esélyesnek a szombaton 19.30 órakor kezdődő mérkőzésen.

Hazai pályán a fehérváriak a legerősebbek az OTP Bank Ligában, 9 otthoni meccsükből 7-et megnyertek, és csak egyszer kaptak ki. A Loki idegenben csak egyszer, a nyitófordulóban tudott győzni a Honvéd ellen (1-4).

A Loki győzelmére ugyanakkor továbbra is megvan az esély, már csak azért is, mert ha valaki ismeri a székesfehérvári körülményeket és a klubot, akkor az Joan Carrillo, a DVSC vezetőedzője. A katalán mester 2015-ben éppen a Videotonnal lett bajnok, tehát sokszor örülhetett sikernek Székesfehérváron: ezt szombaton már debreceni trénerként teheti meg. Az mindenesetre pozitív, hogy a Loki három bajnoki óta nem kapott gólt, és ezeken a találkozókon veretlen is maradt. Ha a jó sorozat folytatódik, megtörhető a több mint hétéves átok…