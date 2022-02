A Hajdú-bihari Napló az OTP Bank Liga idei szezonjára azzal az ötlettel állt elő, hogy megkeres két, a DVSC-hez kötődő sportbarátot, hogy kövessék végig az egész 2021–2022-es idényt lapunkkal együtt. Nagy örömünkre Bernáth Csaba, a Loki legendás focistája és Szebeni István, a TV2 nyíltan futball- és sportrajongó műsorvezetője is igent mondott felkérésünkre. A fiúk feladata, hogy minden forduló előtt elmondják várakozásaikat és megtippeljék a mérkőzések pontos végeredményét. A telitalálatért 3, a kimenetel és a gólarány eltalálásáért 2, a kimenetel eltalálásáért pedig 1 pont jár.

Bernáth Csaba szerint a szervezettség volt a kulcsa a Vidi elleni sikernek. – Fegyelmezetten, céltudatosan játszottak a fiúk, az volt a lényeg, hogy a Fehérvárt ne engedjük kibontakozni. Bár hozzáteszem, az első fél­időben jobb volt az ellenfél, de ahogy mentünk bele a meccsbe, úgy lendült bele egyre inkább a Loki. Hosszú távon is nagyon értékes győzelem ez – fogalmazott.

A Paks ferencvárosi 3–0-s győzelme volt a forduló másik szenzációja.

Olyan, hogy a Vidi és a Fradi is kikapjon ugyanabban a fordulóban 2018 őszén történt meg utoljára.

– A végét ha nézzük, szerintem továbbra is az FTC a bajnokság esélyese. Csercseszov mester valami újat szeretne, ami egyelőre még nem működik, de rendeződni fognak és megmutatják majd, hogy az övéké a legjobb csapat az országban – mondta el véleményét a piros-fehérek közönségkedvence. Bernáth Csaba szerint a Mezőkövesd elleni bajnokin is ugyanaz a határozottság szükséges a sikerhez, mint amit a múlt héten mutatott a debreceni együttes.

Más lenne, ha most kezdődne

– Több meglepő eredmény is volt a hétvégén, valahogy éreztem, hogy a Paks a Fraditól, a Loki pedig a Viditől nem fog kikapni, de hogy mind a kettő meg is nyeri a meccset, arra nem számítottam. A Paks szenzációs, ha tehetem, mindig nézem a meccseiket, és emelem kalapomat előttük, hogy csak magyar futballistákkal ilyen sikereket érnek el – mondta Szebeni István, majd áttért a Lokira. – Lehet, hogy mostanra rázódott össze a gárda és kezdi felvenni az NB I. ritmusát, de ez a Gyirmótra is igaz lehet, hiszen két győzelemmel kezdték a tavaszt.

Ha most kezdődne a bajnokság, és ezzel a mentális és fizikális felkészültséggel indulna neki a DVSC, akkor szerintem nem a bennmaradáson kellene gondolkodni

– mondta a televíziós szakember.

A műsorvezető kitért Dzsudzsák Balázsék Mezőkövesd elleni bajnokijára is. – Beszéltünk már korábban is arról, hogy a 12 csapatos első osztályban rövid idő alatt változhatnak a dolgok. Például ha szombaton nyerünk, akkor megelőzzük a Kövesdet és feljövünk a hetedik helyre. Most lendületben vagyunk, ezt jó lenne kihasználni, azonban nagyon fontos, hogy egy pillanatra sem szabad elhinni, hogy ez a meccs már megvan. Olvastam olyan szurkolói véleményt, hogy a Mezőkövesdet simán verjük, de ez nem jó hozzáállás, a fiúknak úgy kell kimenniük minden összecsapásra, mintha az lenne az utolsó – mondta Szebeni István, aki szerint az MTK és az Újpest rossz formáját ki lehetne használni, hogy megnyugtató távolságra kerüljön tőlük a Loki.

Bakos Attila