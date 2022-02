Nagy skalpot gyűjtött be szombaton a DVSC labdarúgócsapata, Dzsudzsákék ugyanis azt a MOL Fehérvárt győzték le idegenben, amely ellen a meccs előtt összesen hét éven keresztül nem tudtak nyerni. Az NB I. azonban robog tovább, ezen a hétvégén már a 20. forduló következik, melyben ezúttal hazai pályán lép pályára a Loki, az ellenfél pedig a Mezőkövesd együttese lesz. Előbbiek a 8., utóbbiak a 7. pozíciót foglalják el a kör előtt, igazi középházi rangadóra van tehát kilátás szombaton 17 órától.

Mint arra a drukkerek talán emlékeznek, a két klub október 17-én találkozott egymással az őszi szezonban. Azt a meccset a borsodiak nyerték 1–0-ra egy igen mutatós hajrágóllal, melyet Drazsics szerzett a 84. percben. Meg is mutatjuk a találkozó összefoglalóját.

Vajon most is hasonló lesz a forgatókönyv? Vagy sikerül visszavágni, és pontok nélkül küldik haza ellenfelüket Joan Carrillóék? Szombat estére okosabbak leszünk, addig is arra kérjük a szurkolókat, lentebb tippeljenek egyet a mérkőzés végkimenetelére.