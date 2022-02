A ZTE ugyan sereghajtóként várta az összecsapást, azonban az előző három hazai bajnokijukat egyaránt megnyerték, így már előzetesen sem lehetett könnyű mérkőzésre számítani. Azonban azt még lehet, hogy a hazai drukkerek sem gondolták, hogy – az első néhány perctől eltekintve – végig vezetve, 24 pontos különbséggel fogják kedvenceik hazaküldeni a debreceni együttest. A zalaiak minden negyedet megnyertek, nem hagyva kétséget afelől, hogy megérdemelten szerezték meg a győzelmet. A hajdúságiaknak nem ment jól a játék, mezőnyből alig 42 százalékos hatékonysággal dobtak, ami kevésnek bizonyult.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Jorgosz Vovorasz vezetőedző először is gratulált a hazaiaknak a győzelemhez. – Az ellenfelünk nagyszerű energiával játszott a mérkőzésen. Sorozatban ez a harmadik idegenbeli összecsapás, ahol nem megfelelő koncentrációval játszunk. Ez nagyon rossz képet fest rólunk az utóbbi időben. Ezért és a vereségért vállalom a felelősséget. Sajnos nem tudjuk azokat a dolgokat megcsinálni, amiket tréningen, de innentől azon leszünk, hogy a következő edzéstől kijavítsuk ezeket a hibákat – fogalmazott a görög szakember.

„Így nem mehet tovább”

Ezt követően Polyák László, a DEAC csapatkapitánya is elmondta gondolatait a vereséggel kapcsolatban. – Gratulálnunk kell a ZTE csapatának, mert megérdemelten nyertek. Nálunk sajnos ez már nem az első alkalom volt, hogy idegenben ilyen teljesítményt nyújtottunk. Az előző három vendégségben lejátszott bajnokinkon is hasonló produkciót mutattunk be. Talán az első öt percig voltunk partiban, utána nem választottunk jó dobóhelyzeteket és nem járattuk jól a játékszert. Ezenkívül alapvető hibákat követtünk el, illetve a legegyszerűbb labdákat, lepattanókat nem szedtük össze. Többször fordult elő, hogy egyedül lévő zalaegerszegi játékos kaparintotta meg a labdát három debreceni között. Úgy érzem, hogy most gödörben vagyunk, sokat kell fejlődnünk a dobások terén, és valamit rendbe kellene tenni a fejekben, mert ez így nem mehet tovább. Nagyon fontos volt ez a találkozó számunkra, és ezzel a vereséggel megnehezítettük a saját dolgunkat a felsőház elérésében. Túl kell lendülnünk és menni előre a továbbiakban – mondta a láthatóan elkeseredett kosaras.

A DEAC kosarasai legközelebb vasárnap lépnek majd pályára, akkor az Oláh Gábor utcán fogadják az OSE Lions együttesét a bajnokságban.

