A Civil a pályán rovatunkban közismert emberek sporthoz való viszonyát mutatjuk be. Ezúttal a Desperado együttes alapítóját, Zolnai Andrást, művésznevén Zoyt faggattuk. A debreceni zenekar dalszerző, szövegíró gitárosáról köztudott, imádja a futballt, ráadásul érti a „szakmát”, de most az is kiderült, hogy első, s ez idáig egyetlen sportsikerét strandröplabdában érte el.



Mi jut eszébe elsőként a sport szó hallatán?

Tiszta, igazi, emberi küzdelem, ahol a résztvevők megmérettetik a tudásukat, és alapvetően csakis egy nyerhet. A sport azért szép, mert amellett, hogy fejleszti a testet, a szórakoztatóiparnak is a része.

Gyerekként a sport melyik válfaját űzte?

A lakótelepen összeverődött csapatunk focitornákon indult, s én voltam a gárda kapusa. Nem titkoltan szerettem volna egyszer a Lokiban védeni, de ettől messze voltam. Ettől függetlenül, amikor a DMVSC meccsein labdaszedő lehettem a régi Nagyerdei Stadionban, mindig ámulva figyeltem a debreceniek kapusát, Szűcs Istvánt. Miután megnyúltam, s viszonylag magas lettem, kipróbáltam a röplabdát, ami nagyon megtetszett.

Demény Andris barátommal beneveztünk egy strandröplabda-bajnokságra Görögországban, ami minden előzetes várakozásunkat túlszárnyalta. Bejutottunk a döntőbe, ahol az ukrán ellenfeleinket is legyőztük, így megnyertük a tornát. Még pénzdíjat is kaptunk az első helyért, bár sok mindenre nem futotta belőle.

Mindent összevetve ez a siker lett mindenkori sportkarrierem legkiemelkedőbb eredménye, így boldogan emlékszem rá vissza.

A labdarúgás iránti szeretete miként alakult ki?

Édesapám gyakran kivitt a DMVSC mérkőzéseire, így ő kedveltette meg velem a focit és a Lokit. Erre rátett még egy lapáttal a Kardos Utcai Általános Iskola testnevelő tanára, Tatár Péter, aki hamar rájött, hogy az osztályból a fiúkat a foci érdekli a legjobban. Annyira támogatott bennünket, hogy amikor lehetőség adódott rá, mondjuk délutáni óránk volt a tesi, akkor kivitt bennünket meccsekre.

Egyszerű drukker volt, vagy szurkolói csoporthoz is tartozott?

Nálam a rajongásfaktor kimerült abban, hogy szerettem a focit, de nem voltam elvakult drukker. Én a meccsre járást szórakozásnak fogtam fel, nem az a típus voltam, akihez egy vereség után nem lehet szólni két-három napig.

Melyik volt a legemlékezetesebb Loki-meccse?

Egyértelműen a 2005-ös Manchester United elleni összecsapás az Old Traffordon, több mint 50 ezer szurkoló előtt.

Nagyon skizofrén volt a helyzet, hiszen a Loki mellett a United a kedvenc csapatom, de természetesen hazahúzott a szívem, azaz a Debrecenért szurkoltam. Szinte hihetetlen érzés volt a helyszínen látni, ahogy Sándor Tamásék igazi világsztárok, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, Edwin van der Sar, vagy éppen Ruud van Nistelrooy ellen játszottak. Óriási szívfájdalmam, hogy a bíró nem adta meg Halmosi Peti remek gólját a második félidő legelején. Akkor még csak 1–0-ra vezetett a Manchester, ki tudja, mi lett volna 1–1 után? Az biztos, hogy abban a DVSC-ben benne volt a spiritusz!



Az Old Traffordnál, a Manchester United–DVSC meccs előtt | Forrás: Zolnai András-archív

Ezek szerint a 2005-ös csapatot tartja minden idők legjobb Lokijának?

Nehéz választani, talán a Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő gárdát nevezném a legjobbnak. Bevallom, a mai napig nem értem, mi történt utána a Lokinál. Kívülről úgy tűnt, hogy minden rendben, sínen van a Lokomotív, azt hittem, lehetünk olyan csapat, mint például a BATE Boriszov, amely évről évre eljut a BL csoportköréig. De sajnos nem így lett, véget ért az európai álom. Nagyon érdekes, hogy amíg volt csapatunk, addig nem volt stadionunk, amikor lett új arénánk, odalett a Lokink. Bízom benne, hogy egyszer még eljutunk a Bajnokok Ligája csoportköréig, de ehhez egy nagyon nagy tőkeinjekcióra lenne szükségünk.

Napjainkban is kijár a Nagyerdei Stadionba?

A zenekarunk fellépéseinek túlnyomó többsége a hétvégén van, így általában mindig úton vagyunk, amikor bajnoki fordulót rendeznek. Ellenben minden lehető platformon követem a Lokit, így teljesen naprakész vagyok a piros-fehérekből. Amennyiben lehetőségem adódik rá, természetesen a televízióban megnézem a közvetítéseket.

Van favoritja a labdarúgók között?

Egyértelműen Cristiano Ronaldo! Igazából akkor lett a nagy kedvencem, amikor élőben láttam varázsolni a Loki ellen. Bár nagyon rosszul esett, amikor sokadszor „bőrözte be” a debrecenieket, amire a hazai nézők reakciója hangos nevetés volt.

Akkor jöttem rá, hogy az Old Traffordot miért nevezik az Álmok Színházának, mivel a drukkerek nem szurkoltak, énekeltek, hanem csak élvezték az előadást. De ebben a tekintetben sem vagyok fanatikus, tisztában vagyok Lionel Messi szerepével a futball történelmében. Bevallom, nálam Messi jobb futballista, mint Diego Maradona vagy éppen Pelé, mivel a kis argentin sokkal hosszabb ideig tudott a csúcson maradni, mint a felsorolt ikonok. Messi és Ronaldo már 15 éve ugyanazon a világszínvonalon futballozik, ami ámulatba ejtő teljesítmény. Ráadásul mindezt egy olyan felgyorsult tempójú labdarúgásban érték el, ami sokkal intenzívebb, még a 90-es évek focijánál is. Teljesen más lett a foci, mint pár évtizeddel ezelőtt volt.

A labdarúgáson kívül vannak még olyan sportágak, amelyeket kedvel?

A Forma–1-et nagyon szeretem, éppen ezért kíváncsian várom, hogy az idei szezonra előírt változások milyen hatással lesznek a mezőnyre. A teniszt is szeretem nézni, sőt játszani is szoktam a barátaimmal. Igazából nyitott vagyok a különböző sportágakra, érdeklődve nézem például az amerikaifutball mérkőzéseit és a baseballmeccseket is, bár utóbbinál nem tudom elképzelni, milyen módosult tudatállapotban voltak azok, akik megalkották a szabályokat.



Azon túl, hogy nézi a sporteseményeket, erősíti valahogy a fizikai állóképességét? Sportol rendszeresen?

A zenekari és a vállalkozói teendőim miatt elég kevés a szabadidőm, éppen ezért olyan edzésformát kellett találnom, ami rövid idő alatt hatékony tud lenni a számomra. Mindezt a speedfitnessben találtam meg, ami a fizikoterápiában használt elektromos kezelésen alapul, azaz árammal stimulálja az izmokat edzés közben. A speedfitnessben elvégzett 30-40 perces tréning felér egy többórás konditermi edzéssel. Szerencsére látom a testemen, hogy számomra ez az ideális edzésforma.



Javában tart a téli olimpia. Mennyire hozzák tűzbe a pekingi történések?

Őszintén szólva, nem igazán hoznak lázba. Viszont az, ami Liu Shaolin Sándorral történt az 1000 méteres döntőben, az nagyon felbosszantott. Természetesen elfogult vagyok, de szerintem ilyen eset nem fordulhat elő, amikor egy olimpiai aranyéremről van szó. Az ötkarikás játékok programjai közül a jégkorong az, ami érdekes a számomra. Bevallom, a téli sportágak nem állnak túl közel hozzám, ha például elmegyek síelni, akkor nem a lejtők, hanem a hütték és a forralt borok izgatnak fel.

Boros Norbert