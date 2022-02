Berta Ákoséknak a playoffba kerülésért egy három győzelemig tartó párharcot kell megvívniuk, az ellenfél kiléte még kérdéses, erről később születik döntés. Ha sikerrel veszik ezt a kört is, akkor az első négy helyezett gárdából választja valaki ellenfeléül a Debreceni Egyetem jégkorongcsapatát. A hokis hozzátette, a szezonnak a sava-borsa csak a folytatásban jön, remélik sikerrel abszolválják a következő mérkőzéseket. Szeretnének a Magyar Kupa győzelemből erőt meríteni, és azt a formájukat átmenteni a folytatásra.

A csapatkapitány röviden értékelte az alapszakaszban nyújtott teljesítményüket is a Naplónak. – Nehéz pozitívumokat mondani, ennek a legfőbb oka a koronavírus, amely nagy hatással volt a csapatra és az eredményeinkre is. A szezon elejét nagyon rosszul kezdtük, ezért következett az edzőváltás, amelynek köszönhetően megváltozott a játékunk, és új lendületet kaptunk. Sajnos így is későn ébredtünk, amely nem kevés pontvesztéssel járt a bajnokságban. Az esztendő elején a vírus is végigment az együttesen, ez meg is pecsételte az idényünk hajráját, eldőlt, hogy nem érhettünk oda a hatodik helyre. De, aki meg akarja nyerni a bajnokságot, annak minden ellenfelet le kell győznie. Ezért szép a rájátszás, ott az utolsó helyről is oda lehet érni a dobogó legfelső fokára, persze ehhez nagyon sokat kell tenni – fogalmazott a hokis.

Berta Ákos elmondta, hogy a körülményektől nem lehet elvonatkoztatni, csalódottak a hetedik hely miatt. Ha a szezon előtt azt mondja nekik valaki, hogy itt fognak végezni, akkor természetesen nem lettek volna ezzel elégedettek. Reméli, hogy a folytatásban sikerül erőt meríteni a korábbi jó eredményekből. Az a legfontosabb számukra, hogy ne szegje kedvüket a tabellán elfoglalt helyezésük, és pozitívan álljanak hozzá a folytatáshoz.

A DEAC jégkorongosaira most két hét pihenő vár, hiszen nemzetközi IIHF tornák miatt szünet van.

Arany Balázs

Tabella

1. Csíkszereda 40 30 10 195–110 92

2. Újpest 39 29 10 124–78 81

3. Ferencváros 38 26 12 130–80 79

4. Gyergyói HK 37 28 9 153–111 78

5. MAC Újbuda 38 22 16 142–116 68

6. Brassó 40 21 19 151–128 67

7. DEAC 40 19 21 136–136 56

8. DVTK 38 13 25 119–133 41

9. Győr ETO 38 10 28 92–135 32

10. Titánok 38 9 29 87–189 26

11. Dunaújváros 38 5 33 75–188 16