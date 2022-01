Ahogyan arról már korábban írtunk, a DEAC–Veszprém férfi NB I.-es futsalmeccsen a vendégek győztek 9–3-ra hétfő este. Az eredmény azonban másodlagos volt, hiszen két játékos – a DEAC-ból Vass Ottó, a Veszprémből pedig Boromisza Dániel – is súlyosan megsérült az első félidőben egy szerencsétlen összerúgást követően. A vendégek futsalosához mentőt is kellett hívni, hiszen – honlapjuk tájékoztatása szerint – szárkapocscsont- és sípcsonttörést szenvedett. Miután a mentősök kórházba szállították Boromiszát, a találkozó némi melegítést követően folytatódott. A történtekkel kapcsolatban felmerültek kérdések a szurkolók körében, ezért a Napló megkereste Kozma Mihályt, az MLSZ futsalszakágának a vezetőjét. – Mindig a játékvezető dönt az esetleges lefújásról vagy folytatásról. A szabály egyébként úgy fogalmaz, hogy halál esetén félbe kell szakítani a találkozót, sérülésnél viszont folytatódhat – mondta a szakember. – Azt, hogy meddig áll a meccs, természetesen az határozza meg, hogy mikor lehet biztonságosan elszállítani a sérültet a pályáról. Ebben az esetben is megvárták a mentősöket, és nagyon is jól tették, hogy nem mozgatták a játékost – fogalmazott.

A mérkőzések helyszínén kötelezően lennie kell defibrillátornak, és a csapatoknak is biztosítaniuk kell maguk mellé egészségügyi személyzetet. – A sajnálatos sérülést követően mindenki az előírásoknak megfelelően, helyesen járt el. Mind a két játékos ellátását azonnal megkezdték a szakemberek, illetve a súlyosabb esethez rögtön mentőt is hívtak, ahogyan azt kellett. A találkozó folytatása véleményem szerint jó döntés volt, a csapatok is ezen az állásponton voltak – hangsúlyozta Kozma Mihály.

Le akarták játszani

A veszprémiek vezetőedzője, Fehér Zsolt a saját klubjuk honlapjának nyilatkozott a találkozót követően, aki elmondta, a játékosaira bízta a folytatás kérdését. – Miután a mentősök megérkeztek, négyszemközt beszéltem a csapatunk kapitányával, Tatai Jocival a további lehetőségekről. Ezt követően az öltözőbe vonultunk a csapattal, ahol közösen megvitattuk, hogy akarják-e, tudják-e folytatni a mérkőzést. A csapat döntése egyértelmű volt: játszani akartak – árulta el a tréner.

A veszprémiek csapatkapitány-helyettesét Debrecenben műtötték meg a sérülést követően. Szerdán elhagyhatta a kórházat, és hazatérhetett.

BA