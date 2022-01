Az előzetesek esélyeknek megfelelően nem sikerült bravúrpontot szereznie a DVSC Schaeffler együttesének a győri oroszlánbarlangban péntek délután. A piros-fehérek egy gyenge első félidőt (17–9) követően egy jó második játékrészt (14–14) produkáltak, így összességében 31–23-ra maradtak alul a tartalékos, többek között Vámos Petrát, Csapó Kyrát, Petrus Mirtillt, valamint a napokban a Rapid Bukarestbe igazoló Korsós Dorinát nélkülöző hajdúságiak.



A lefújás után Szilágyi Zoltán nem titkolta, az első félidőben látottakkal egyáltalán nem volt megelégedve, mert tanítványai nem a megbeszélteknek megfelelően játszottak. – Az első harminc percben a játék minden elemében felülmúlt bennünket a Győr. Ehhez mi jó partnerek is voltunk, nem játszottunk okosan, siettettük a befejezéseket, holott pont ellenkezőleg kellett volna. Viszont a második félidőben döntetlent játszottunk klasszisokból álló ellenfelünkkel, ami mindenképp dicséretes. Ott már voltak momentumaink a védekezésben, és a hét a hat elleni játékunk sem működött rosszul. Tisztességesen lehoztuk a második félidőt, jelenleg ennyi tellett tőlünk – elemezte a szakember.

A szünet után forma kell



A kapus Ann-Cathrin Giegerich mellett a Loki egyik legjobbja a korábban a győri színekben is kézilabdázó Planéta Szimonetta volt, a válogatott jobbátlövő hatszor zörgette meg a kisalföldiek hálóját.



– Az első félidőben megpróbáltuk felvenni a győriek ritmusát, ami nem vezetett jóra. Sok hibával játszottunk, hamarabb el is fáradtunk, ezeket a tévesztéseket pedig megbüntették a kisalföldiek, gólokat szereztek belőle. Szünet után már a saját játékunkat játszottuk: okosabban kézilabdáztunk, akkor futottunk, amikor kellett, és a védekezésünk is jobban összeállt. Emiatt eredményesebbek is voltunk mind támadásban, mind védekezésben. A második játékrészben mutatott formát kell továbbvinni a következő mérkőzésekre – nyilatkozta a játékos.



Legközelebb február 11-én lép pályára bajnokin a DVSC, ekkor majd a Kisvárda vendégei lesznek a cívisvárosiak.

MSZ