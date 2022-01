Érvényesült a papírforma, vereséget szenvedett a DVSC Schaeffler Győrben a kézilabda NB I. pénteki játéknapján. A mérkőzés előtt a győri klub vezetése és a szurkolói klub tagjai köszöntötték virággal a két gárda világbajnokságon részt vett játékosait. A Loki meccskeretében már nem szerepelt a Rapid Bukaresthez igazoló Korsós Dorina, ott szerepelt a neve viszont ismét Tóvizi Petrának és Poczetnyik Lucának.

A tartalékos hajdúságiaknak sok veszítenivalója nem volt a találkozón, ennek ellenére érződött az idegesség a játékosokon. Bordás Rékáék igyekeztek lassítani a játékot, akár egészen passzívig elhúzni az adogatást, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Szilágyi Zoltán vezetőedző már a hetedik percben élt az első időkérésével, igyekezett megnyugtatni az annyi idő alatt is több technikai hibát vétő tanítványait. Alig múlt el tíz perc és már 8–4-et mutatott az eredményjelző, a vendégek szakmai stábja újra magához hívta Szabó Nináékat. Szép csendben csordogált a mérkőzés, általában egy hajdúsági találatra két kisalföldi jutott. Szilágyi Zoltán bátran bedobta a fiatalokat is, lehetőséget kapott Vámos Míra és Poczetnyik is, majd a játékrész derekán Hornyák Dóra, Tóvizi és Kovács Anna is megmutatta magát a szurkolóknak. Aztán egy picit belealudt a meccsbe a Győr, ám sajnos nem tudta ezt kihasználni a Loki, így maradt a különbség. A 18 éves Pannyi Anna is megízlelhette, milyen egy világklasszis gárda ellen játszani. A színvonal nem verdeste az eget, előfordult, hogy zsinórban 4-4 támadás is rossz megoldással mindkét oldalon, így végül 17–9-es hazai előnynél vonult szünetre a két gárda.

Támadásban heten

Nem kezdte rosszul a második félidőt a DVSC, a játékosok nyugodtabbnak, bátrabbnak tűntek, csökkenni is kezdett a különbség. Ám aztán alábbhagyott a lendület, és ismét könnyű gólokat ajándékozott a Lokomotív a Győrnek. Ann-Cathrin Giegerich amit lehetett megtett, többször is remekül védett, de a kipattanók rendre a hazaiaké lettek. Aztán támadásban megpróbálkozott a 7 a 6 elleni játékkal Szilágyi Zoltán, ami nem is ment rosszul Tóviziéknek. A végére nyolcra dolgozta le a különbséget a DVSC, így 31–23-ra nyertek a kisalföldiek.

Még egy hír érintette a Lokit pénteken: Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette 22 fős keretét a január 30-án kezdődő 3 napos összetartásra. Telkibe ezúttal négy debreceni játékos utazhat a tervek szerint: Hornyák Dóra, Planéta Szimonetta, Bordás Réka és Tóvizi Petra.

MSZ