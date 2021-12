A Hajdú-bihari Naplónak beszélt a DEAC jelenleg sérülésből lábadozó játékosa arról, hogy miért a sportközgazdász szakot választotta, illetve arról, hogyan halad a felépülése. – Pályafutásom vége felé közeledve érdemes volt azon gondolkoznom, hogy mit is szeretnék csinálni, ha szögre akasztom a stoplist. A sporttól nem szeretnék elszakadni, ezért esett a választásom alapszakon korábban a sportszervező szakra, illetve idén sportközgazdász mesterszakra. Az is benne van a pakliban, hogy egyszer a pálya széléről irányítsak egy csapatot, bár nem ez a prioritásom – ismertette a sportoló, s azt is megemlítette, hogy egy hónap múlva kezdheti el a futóedzéseket.

Bényei Balázs (elöl) nemcsak a pályán, hanem a padban is jól teljesít | Fotó: Napló-archív