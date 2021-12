– A Vecsés nem egy rossz erőből álló gárda, a tavalyi évhez képest azért jelentősen átalakultak, de úgy gondolom, hogy voltak meglepetés eredményeik és nagy csapatok elleni pontszerzéseik is. Ebben a bajnokságban elmondhatjuk, mindenki ellen úgy tervezünk pályára lépni, hogy meg szeretnénk nyerni a mérkőzést, a Vecsés gárdájával szemben egyaránt. A Mezőkövesd elleni siker igazából úgy ér bármit is, ha most a Vecsés otthonában szintén nyerni tudunk. Mindenképpen győzni megyünk oda, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy sikerrel zárjuk a mérkőzést – fogalmazott.