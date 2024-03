A Hír FM debreceni stúdiójának Szabó Katalin, a DEMKI Józsa Közösségi Ház csoportvezetője volt a vendége nemrégiben. Elmesélte, hogyan készülnek Józsán a húsvétra, miért díszítenek tojásfát minden évben, de azt is megtudtuk tőle, a családja hogyan ünnepel.

Különleges fogásként szeretetszendviccsel lepi meg a szeretteit, és a lakást is ünnepi díszbe öltözteti. Arra is fény derült a beszélgetés során, hogyan hozható összefüggésbe a húsvéttal a nyúl és a tojás, és hogy honnan is ered a nyuszitojás, amiről a legtöbben nem is gondolnák, mi az igazság.