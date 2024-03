A rendezvényen a húsvéti hagyományok megismerése és az interaktív foglalkozások mellett, a felelősségteljes állattartás fontosságára is felhívták a figyelmet. Szilágyi Edina, a körzet önkormányzati képviselője a Haon érdeklődésére elmondta, még nem volt arra példa, hogy húsvétra hangolódjanak, készüljenek a Liget téren, de mindig is szerette volna, a hagyományőrző programok is helyet kapjanak a Csapókertben. Megosztotta, a közelmúltban fogalmazódott meg a gondolat, hogy húsvét előtt egy kis installációval készüljenek, ami köré a Demkivel közösen programokat találtak ki.

Ápoljuk a húsvéti hagyományainkat!

– Örömmel hallottam, a Csapókerti Általános Iskola és a Arany János Általános Iskola kisdiákja is kedvet kaptak, velünk töltsék a szerda délutánjukat. Óriási visszacsatolás, hogy minden egyes rendezvényünk nagyon népszerű, mindig tele van a tér, kicsik és nagyok egyaránt várják és igénylik a hasonló rendezvényeket. Igaz, egyre több munkát ad ez nekünk, hiszen mindig újítani kell, össze kell állítani a programokat, de mi ennek nagyon örülünk – emelte ki. Továbbá hozzátette, fontosnak tartja, a húsvéti hagyományokat ápoljuk és továbbvigyük, mert annak ellenére, hogy rohanó világban élünk, elengedhetetlen, a tradíciók fennmaradjanak és tovább éljenek. – A húsvét egy igazán szép ünnep, ami a miénk! – emelte ki Szilágyi Edina.