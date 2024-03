„Da Vinci már ötszáz évvel ezelőtt megjósolt olyan dolgokat, amelyek valójában csak most váltak valósággá. Spirituális beállítottsága azonban személyiségének csak az egyik összetevője volt. A materiális világ is legalább annyira vonzotta, és az ott folytatott kísérletezései szintén nem csak a maga korában, hanem napjaink mesterséges intelligencia-kutatásában is meghatározók. A kortárs táncegyüttes előadása da Vincinek ezt a sokrétűségét, titkok és rejtélyek övezte, kimeríthetetlen kíváncsiság hajtotta énjét kívánja mozdulatokon keresztül átadni számunkra, feltárni a megszámlálhatatlan »da vincis« aspektus közül néhányar. Hisz ne feledjük: a tánc — miként a kép is — magába sűríti a kimondhatatlant” – olvasható a produkció hivatalos ajánlójában.

A darabot március 25-én mutatják be a Csapó utcai játszóhely Kóti Árpád-termében.