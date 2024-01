Ahogy arról a Haon is beszámolt, január 22-én, a magyar kultúra napján mutatják be a debreceni oDEon színházban a Szabó Magda kultikus regényéből készült musicalt, az Abigélt. Mint írtuk, a darabot debreceni színészek adják elő, a szereposztásban az ismert énekesnő, Sári Évi neve is feltűnik.

A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum területén található oDEon színház friss bejegyzése alapján január 15-én, hétfőn megtartották az Abigél első jelmezes próbáját. Habár a kosztümök egy része még most is készül, a friss fotókon egyre látványosabbnak tűnik a musical.