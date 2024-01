A Hír FM debreceni adásában Kocsi Erika debreceni történész, író, hungarikum-projektmenedzser volt a vendég, aki először a gyermekkoráról és a mesék iránti tiszteletéről és szeretetéről vallott. Majd a nemzeti értékek fontossága került szóba, hisz könyvei által a gyerekek és a felnőttek is többet megtudhatnak a hungarikumokról, melyekkel a jövő generációk sikerét is megalapozza. Honnan ered a lelkesedése, és mindehhez hogyan kapcsolódik egy fekete kiskutya, Kapor története? Podcastunkból ez is kiderül.